Papa convoca bispos do mundo todo para reunião sobre abuso sexual

O papa Francisco convocou importantes bispos de todo o mundo para comparecerem ao Vaticano em fevereiro do ano que vem, para uma reunião que discutirá formas de proteger menores contra o abuso sexual, informou o Vaticano nesta quarta-feira.
Uma porta-voz do Vaticano disse que a reunião dos líderes das conferências nacionais de bispos católicos acontecerá entre os dias 21 e 24 de fevereiro.
A convocação da reunião acontece após a revelação de escândalos de abuso sexual em diversos países, como os Estados Unidos, Chile e Austrália.
A Igreja Católica nos Estados Unidos foi abalada pelo relatório de um grande júri que revelou que 301 padres no Estado da Pensilvânia haviam abusado sexualmente de menores durante os últimos 70 anos.