Papa convoca bispos do mundo todo para reunião sobre abuso sexual

Papa Francisco Crédito: Andrew Medichini

O papa Francisco convocou importantes bispos de todo o mundo para comparecerem ao Vaticano em fevereiro do ano que vem, para uma reunião que discutirá formas de proteger menores contra o abuso sexual, informou o Vaticano nesta quarta-feira.

Uma porta-voz do Vaticano disse que a reunião dos líderes das conferências nacionais de bispos católicos acontecerá entre os dias 21 e 24 de fevereiro.

A convocação da reunião acontece após a revelação de escândalos de abuso sexual em diversos países, como os Estados Unidos, Chile e Austrália.