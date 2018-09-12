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Proteção

Papa convoca bispos do mundo todo para reunião sobre abuso sexual

Encontro será no Vaticano, em ferevereiro do ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 14:13

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 14:13

Papa Francisco Crédito: Andrew Medichini
O papa Francisco convocou importantes bispos de todo o mundo para comparecerem ao Vaticano em fevereiro do ano que vem, para uma reunião que discutirá formas de proteger menores contra o abuso sexual, informou o Vaticano nesta quarta-feira.
Uma porta-voz do Vaticano disse que a reunião dos líderes das conferências nacionais de bispos católicos acontecerá entre os dias 21 e 24 de fevereiro.
> Carta confirma que Vaticano sabia sobre má conduta de padre
A convocação da reunião acontece após a revelação de escândalos de abuso sexual em diversos países, como os Estados Unidos, Chile e Austrália.
A Igreja Católica nos Estados Unidos foi abalada pelo relatório de um grande júri que revelou que 301 padres no Estado da Pensilvânia haviam abusado sexualmente de menores durante os últimos 70 anos.
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/mundo/2018/09/carta-confirma-que-vaticano-sabia-sobre-ma-conduta-de-padre-1014147429.html

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