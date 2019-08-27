Home
Panda ameaçada de extinção está grávida: "Um grande presente"

Meng Meng (Pequeno Sonho) vive com o urso panda Jiao Qing (Pequeno Tesouro) em Berlim desde 2017 e são os únicos exemplares dessa espécie atualmente na Alemanha

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 19:47

 - Atualizado há 6 anos

Meng Meng no zoo de Berlim Crédito: AFP/Arquivos

Ameaçados de extinção, os ursos panda Meng Meng e Jiao Qing, que vivem no zoológico de Berlim, na Alemanha, terão um filhote, conforme informou o diretor da instituição, Andreas Knieriem, nesta terça-feira (27).

"Todo nascimento de uma espécie ameaçada de extinção, como os pandas, é um grande presente", afirmou o diretor do local.

A fêmea Meng Meng (Pequeno Sonho) vive com o urso panda Jiao Qing (Pequeno Tesouro) em Berlim desde 2017 e são os únicos exemplares dessa espécie atualmente na Alemanha.

O comportamento da fêmea, o tamanho do feto e os resultados das análises hormonais indicam que o parto ocorrerá em uma ou talvez duas semanas.

Embora o casal copule normalmente, Meng Meng foi fertilizada artificialmente para aumentar as chances de gravidez, considerando-se que eles estão em cativeiro.

Com informações da Agência AFP

 

