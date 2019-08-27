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Panda ameaçada de extinção está grávida: "Um grande presente"

Meng Meng (Pequeno Sonho) vive com o urso panda Jiao Qing (Pequeno Tesouro) em Berlim desde 2017 e são os únicos exemplares dessa espécie atualmente na Alemanha

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 19:47

Publicado em 

27 ago 2019 às 19:47
Meng Meng no zoo de Berlim Crédito: AFP/Arquivos
Ameaçados de extinção, os ursos panda Meng Meng e Jiao Qing, que vivem no zoológico de Berlim, na Alemanha, terão um filhote, conforme informou o diretor da instituição, Andreas Knieriem, nesta terça-feira (27).
"Todo nascimento de uma espécie ameaçada de extinção, como os pandas, é um grande presente", afirmou o diretor do local.
A fêmea Meng Meng (Pequeno Sonho) vive com o urso panda Jiao Qing (Pequeno Tesouro) em Berlim desde 2017 e são os únicos exemplares dessa espécie atualmente na Alemanha.
O comportamento da fêmea, o tamanho do feto e os resultados das análises hormonais indicam que o parto ocorrerá em uma ou talvez duas semanas.
Embora o casal copule normalmente, Meng Meng foi fertilizada artificialmente para aumentar as chances de gravidez, considerando-se que eles estão em cativeiro.
Com informações da Agência AFP
 

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