Família Real

Palácio de Kensington divulga nova foto oficial do príncipe George

O primogênito de William e Kate completa cinco anos neste domingo (22)

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 21:47
George completa 5 anos no dia 22 de julho Crédito: Divulgação/Palácio de Kensington
Para comemorar o aniversário de cinco anos do príncipe George, o Palácio de Kensington divulgou na tarde deste sábado (20) nova foto oficial do príncipe, o primogênito de William e Kate, Duque e Duquesa de Cambridge.
Nas postagem nas redes sociais, os casal agradeceu pelas felicitações e mensagens amorosoas enviadas ao príncipe. O clique foi feito pelo fotógrafo Matt Porteous.
VEJA TWEET
MOEDA COMEMORATIVA
Também para marcar o aniversário, a Royal Mint (espécie de Casa da Moeda do Reino Unido) criou uma moeda comemorativa que chega a custar 500 libras, cerca de R$ 2,5 mil.
A edição tem detalhes em ouro e brilhante e é limitada, só há 750 disponíveis para encomenda no site da Royal Mint.
Há outras duas versões do souvenir: a mais barata custa 13 libras (algo em torno de R$ 65) e a intermediária 82,50 libras (R$ 406). De um lado das moedas aparece São Jorge e o dragão, do outro, a rainha Elizabeth II.

