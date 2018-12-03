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Economia

Países prorrogam até 2019 acordo para reduzir produção de petróleo

Volume a ser cortado deve ser decidido na reunião da Opep nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2018 às 21:37

Publicado em 02 de Dezembro de 2018 às 21:37

Vladimir Putin Crédito: Kremlin / Divulgação
Rússia e Arábia Saudita aceitaram prorrogar até 2019 o acordo para redução da produção de petróleo. O anúncio foi feito pelo presidente russo, Vladimir Putin, em Buenos Aires, no âmbito da cúpula do G-20, onde se reuniu com o príncipe saudita, Mohammed bin Salman.
"Acertamos prorrogar nosso acordo para a redução da produção. Vamos supervisionar junto com a Arábia Saudita a situação do mercado e reagiremos operacionalmente", disse.
O anúncio abre caminho para um acordo na reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) nesta semana, em Viena. Os delegados do cartel disseram que os líderes deram seu aval para o acerto, mas ainda há muito a ser discutido, incluindo o tamanho do corte na produção.
"Não há uma decisão final sobre volume, mas junto com a Arábia Saudita nós o faremos", disse Putin à imprensa. "Qualquer número será baseado em uma decisão conjunta".
Neste domingo (2), o presidente da Opep, o ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei, disse estar otimista que a organização chegará a um acordo sobre corte de produção para 2019 durante a reunião de Viena. Segundo ele, uma equipe de técnicos está trabalhando para se chegar a uma base para a redução.
"Estou otimista que chegaremos a um bom termo para ajustar o recuo da produção e garantir que manteremos a estabilidade do mercado mantendo também os países membros da Opep e os não-membros juntos", disse.
A agência de notícias oficial da Arábia Saudita disse que Riad e Moscou conversaram sobre rebalanceamento do mercado de petróleo. Ambos os países também trataram sobre progresso e extensão da cooperação, mas nem russos nem sauditas fizeram qualquer declaração formal sobre volumes de produção.

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