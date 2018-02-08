Pais tentam curar autismo com alvejante no Reino Unido

No Reino Unido, seis famílias estão sendo acusadas de dar alvejante para seus filhos com autismo tomarem Crédito: Reprodução/Web

Pelo menos seis famílias do Reino Unido foram acusadas nesta última quarta-feira, 7, de dar alvejante para seus filhos com autismo tomarem. Todos foram interrogados pela polícia local. De acordo com uma pesquisa publicada pelo jornal Daily Mirror, citando Danny Glass, um conhecido 'guru' inglês, a ingestão do produto pode ajudar a remover os parasitas que causam o autismo.

A chamada solução Miracle Mineral, é, na verdade, um coquetel de cloreto de sódio e ácido cítrico, que juntos formam o dióxido de cloro, geralmente usado como um cloro industrial. A substância pode causar diarreia, vômitos e desidratação.

O produto está sendo vendido em diferentes sites por 30 euros (cerca de R$ 120), e segundo fontes citadas pela publicação, diversos pais criaram um grupo no Facebook para trocarem dicas sobre como usá-lo.