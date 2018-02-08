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Covardia

Pais tentam curar autismo com alvejante no Reino Unido

Seis famílias estão sendo acusadas pela Justiça de dar alvejante para seus filhos com autismo tomarem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 12:37

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 12:37

No Reino Unido, seis famílias estão sendo acusadas de dar alvejante para seus filhos com autismo tomarem Crédito: Reprodução/Web
Pelo menos seis famílias do Reino Unido foram acusadas nesta última quarta-feira, 7, de dar alvejante para seus filhos com autismo tomarem. Todos foram interrogados pela polícia local. De acordo com uma pesquisa publicada pelo jornal Daily Mirror, citando Danny Glass, um conhecido 'guru' inglês, a ingestão do produto pode ajudar a remover os parasitas que causam o autismo.
A chamada solução Miracle Mineral, é, na verdade, um coquetel de cloreto de sódio e ácido cítrico, que juntos formam o dióxido de cloro, geralmente usado como um cloro industrial. A substância pode causar diarreia, vômitos e desidratação.
O produto está sendo vendido em diferentes sites por 30 euros (cerca de R$ 120), e segundo fontes citadas pela publicação, diversos pais criaram um grupo no Facebook para trocarem dicas sobre como usá-lo.
"Uma mulher sugere que as crianças devem receber 16 doses diariamente durante três meses", relata uma mãe para outro participante do grupo. Em outra mensagem privada, pais descrevem que usaram a solução por conta do desespero de olharem o filho de apenas dois anos sofrendo.

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