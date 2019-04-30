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Relações exteriores

País espera militares na transição democrática da Venezuela, diz Araújo

Araújo e Mass, em uma agenda sobre a relação comercial entre Brasil e Alemanha, conversaram nesta terça-feira (30) sobre a situação da Venezuela e manifestaram que os dois países estão "do mesmo lado" no assunto

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 15:53

Publicado em 

30 abr 2019 às 15:53
Chanceler Ernesto Araújo Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, manifestou apoio do Brasil ao movimento do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, naquilo que chama de uma transição democrática no país vizinho. Guaidó afirmou, nesta terça-feira, 30, ter militares que o apoiam para acabar com a "usurpação do poder" no país e convocou a população para pressionar o presidente Nicolás Maduro nas ruas.
> Bolsonaro convoca reunião de emergência sobre a situação na Venezuela
"Nos parece positivo que haja movimento de militares que reconheçam a constitucionalidade do presidente encarregado Juan Guaidó, um dever constitucional de lealdade ao presidente. Precisamos ver a dimensão disso. O Brasil, desde o começo, apoia o processo de transição democrática na Venezuela e espera que os militares sejam parte desse processo de transição democrática", declarou Araújo após reunião com o ministro Relações Externas da Alemanha, Heiko Mass.
Araújo e Mass, em uma agenda sobre a relação comercial entre Brasil e Alemanha, conversaram nesta terça-feira (30), sobre a situação da Venezuela e manifestaram que os dois países estão "do mesmo lado" no assunto.

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