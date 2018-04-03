Pais encontram filha desaparecida após 24 anos na China

Família chinesa reencontra filha após 24 anos desparecida Crédito: Reprodução

Um encontro que comoveu a China. Um casal foi reunido com a filha desaparecida, após 24 anos separados. Wang Mingqing e sua mulher Liu Dengying procuravam Qifeng desde que ela sumiu quando tinha 3 anos de idade.

O desparecimento foi repentino. Segundo entrevistas que concedeu à mídia chinesa, Wang trabalhava como vendedor de frutas junto a Liu em uma barraca na beira de uma estrada na cidade de Chengdu, quando os dois perceberam que a filha não estava mais ao lado.

A filha, hoje chamada de Kang Ying, saiu da província de Jilin, no Norte, para encontrar os pais biológicos em Chengdu, no Sudoeste chinês. Ela foi acompanhada do marido, filho e filha  netos de Wang e Liu.

"O mundo inteiro me disse que eu não tinhe mãe, mas eu tenho", contou Kang Ying, emocionada, ao site "thecover.cn", segundo a BBC.

Wang fez questão de dizer à filha, ao abraçá-la aos prantos: "Papai te ama".

"Não consigo dizer quanta esperança, desapontamento e desespero nós passamos nesses últimos 24 anos. Agora finalmente nos encontramos novamente", disse ele ao jornal "Beijing Youth Daily".

MOTORISTA PARA AMPLIAR BUSCAR

O casal passou anos buscando a filha pela cidade e nas redondezas, espalhando anúncios em jornais e na internet. Os dois, que têm outra filha, nunca se mudaram de Chengdu.

Para tentar aumentar as chances de esbarrar com a filha, Wang decidiu trabalhar com motorista do aplicativo Didi Chuxing, na esperança de algum dia se deparar com Qifeng como passageira. Ele expôs um cartaz na janela traseira com informações sobre a menina, e distribuía cartões aos clientes. Como não tinha foto de Qifeng enquanto criança, usou uma imagem da irmã dela.

A busca ganhou atenção da imprensa chinesa:

"Um dia, minha filha pode simplesmente ser a pessoa sentada no meu carro", disse ele, citado pela mídia local.

TESTES DE DNA

Várias mulheres se apresentaram como possíveis filhas do casal ao longo dos anos, mas exames de DNA reprovaram as possibilidades. No entanto, em 2017, um artista de retratos-falados leu sobre o caso de Wang e decidiu ajudá-lo, desenhando uma imagem da suposta Qifeng adulta.

Então, o desenho circulou pela internet e chamou atenção de uma mulher chamada Kang Ying, do outro lado da China. Ela entrou em contato com Wang este ano, e descobriu traços similares com a filha desaparecida: uma pequena cicatriz na testa e a tendência a fica nauseada quando chora, por exemplo.

O teste de paternidade foi agendado e, desta vez: positivo. Pai e filha se falaram pela primeira vez na segunda através de um aplicativo de mensagem de voz:

"A partir de agora, seu pai está aqui. Não precisa se preocupar com nada, seu pai vai te ajudar", disse ele na ocasião.