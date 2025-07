Mundo

Pai pula de navio da Disney para salvar filha que caiu no mar

Os membros da tripulação conseguiram resgatar rapidamente a dupla, que estava no último dia de um cruzeiro da Disney para as Bahamas.

Um pai pulou no oceano para salvar sua filha pequena que caiu no mar de um navio de cruzeiro da Disney de 14 andares na tarde de domingo (29/06).>

Vídeos nas redes sociais mostraram passageiros comemorando enquanto os dois foram resgatados em segurança por um barco de resgate. Eles ficaram na água por 10 minutos, de acordo com testemunhas.>

Testemunhas disseram que a menina teria caído quando seu pai a fotografou contra uma grade. Um alerta de "pessoa ao mar" foi transmitido no navio, e a tripulação se apressou em resgatá-los.>

"O navio estava se movendo rápido, muito rápido. É incrível o quão rápido as pessoas se tornavam pequenos pontos no mar, e então você as perdia de vista", disse a passageira Laura Amador.>