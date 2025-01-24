Oscar 2025: indicados ao prêmio são anunciados pela Academia; confira

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia os finalistas do Oscar 2025 na manhã desta quinta-feira (23/1).
A cerimônia do Oscar, que será apresentada pelo comediante americano Conan O'Brien, está marcada para o dia 2 de março.
O Brutalista, de Brady Corbet, está entre os favoritos na categoria de Melhor Filme.
O Brasil tem expectativas com a indicação de Fernanda Torres, como Melhor Atriz, e Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, como Melhor Filme Internacional.
Veja abaixo os já anunciados:
Melhor ator coadjuvante
- Yura Borisov - Anora
- Kieran Culkin - A verdadeira dor
- Edward Norton - Um completo desconhecido
- Guy Pierce - O Brutalista
- Jeremy Strong - O aprendiz
Figurino
- Um completo desconhecido
- Conclave
- Gladiador 2
- Nosferatu
- Wicked
Maquiagem e cabelo
- Um homem diferente
- Emilia Pérez
- Nosferatu
- A substância
- Wicked
Trilha original
- O brutalista
- Conclave
- Emilia Pérez
- Wicked
- O robô selvagem
- 'Oscar não é mérito, é concurso de popularidade': as chances de 'Ainda Estou Aqui', segundo a crítica Isabela Boscov
- 'Exército de likes' do Brasil pode influenciar chances de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar?
- 'Ainda estou aqui': por que caso da ditadura retratado no filme segue sem resolução no STF
- 'Malabarismo imperdoável': por que 'Emilia Pérez', que derrotou 'Ainda Estou Aqui' no Globo de Ouro, é tão criticado no México?