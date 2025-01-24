Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Oscar 2025: indicados ao prêmio são anunciados pela Academia; confira
Mundo

Oscar 2025: indicados ao prêmio são anunciados pela Academia; confira

Brasil tem expectativas com a indicação de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

24 jan 2025 às 15:23

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 15:23

Imagem BBC Brasil
O Brutalista, de Brady Corbet, está entre os favoritos na categoria de Melhor Filme. Crédito: Reprodução
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia os finalistas do Oscar 2025 na manhã desta quinta-feira (23/1).
A cerimônia do Oscar, que será apresentada pelo comediante americano Conan O'Brien, está marcada para o dia 2 de março.
O Brutalista, de Brady Corbet, está entre os favoritos na categoria de Melhor Filme.
O Brasil tem expectativas com a indicação de Fernanda Torres, como Melhor Atriz, e Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, como Melhor Filme Internacional.
Veja abaixo os já anunciados:
Imagem BBC Brasil
Brasil tem expectativas com a indicação de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles. Crédito: Reprodução
Melhor ator coadjuvante
  • Yura Borisov - Anora
  • Kieran Culkin - A verdadeira dor
  • Edward Norton - Um completo desconhecido
  • Guy Pierce - O Brutalista
  • Jeremy Strong - O aprendiz
Figurino
  • Um completo desconhecido
  • Conclave
  • Gladiador 2
  • Nosferatu
  • Wicked
Maquiagem e cabelo
  • Um homem diferente
  • Emilia Pérez
  • Nosferatu
  • A substância
  • Wicked
Trilha original
  • O brutalista
  • Conclave
  • Emilia Pérez
  • Wicked
  • O robô selvagem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados