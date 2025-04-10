Os três erros de Einstein

Albert Einstein não costuma ser associado a erros em suas teorias, mas admitiu ter cometido alguns Crédito: Getty Images

Até mesmo os gênios são humanos.

Essa insegurança o levou a cometer alguns erros.

A 'maior mancada'

Enquanto trabalhava em sua teoria da relatividade geral, os cálculos de Einstein sugeriam que a gravidade faria o Universo se contrair ou expandir, o que contrariava a visão aceita na época de que o Universo era estático.

Assim, em seu artigo de 1917 sobre a relatividade geral, Einstein inseriu uma "constante cosmológica" em suas equações para neutralizar efetivamente o impacto da gravidade, aderindo assim à ortodoxia de que o Universo era estático.

Cerca de uma década depois, os cientistas começaram a reunir novas evidências de que o Universo não era estático. Na verdade, ele estava se expandindo.

O físico George Gamow escreveu mais tarde em seu livro My World Line: An Informal Autobiography, que Einstein comentou, em retrospecto, que "a introdução da constante cosmológica foi a maior mancada que ele cometeu em sua vida".

Os cientistas começaram a mudar sua visão sobre o Universo por volta de 1929, quando viram que ele estava se expandindo, e não era estático Crédito: Nasa/Esa/J Merten/D Coe

Mas teve outra reviravolta.

Os cientistas agora têm evidências de que a expansão do Universo está se acelerando devido a uma misteriosa " energia escura ".

Alguns acreditam que a constante cosmológica de Einstein, inicialmente introduzida para neutralizar a gravidade em suas equações, pode, na verdade, ser responsável por essa energia — e poderia não ter sido um erro tão grande, no fim das contas.

A revelação de galáxias distantes

A teoria da relatividade geral de Einstein também previu outro fenômeno: que o campo gravitacional de um objeto massivo, como uma estrela, desviaria a luz proveniente de um objeto distante atrás dele, agindo efetivamente como uma lente de aumento gigante.

Einstein achava que o efeito, conhecido como lente gravitacional, seria pequeno demais para ser visto. Ele não pretendia nem sequer publicar seus cálculos, até que um engenheiro tcheco chamado RW Mandl o convenceu a fazer isso.

Ao se referir ao seu próprio artigo de 1936 na revista Science, Einstein escreveu ao editor: "Permita-me também agradecê-lo por sua cooperação com a pequena publicação que Mandl arrancou de mim. É de pouco valor, mas deixa o pobre sujeito feliz".

O valor do que estava nesta pequena publicação acabou se revelando bastante significativo para a astronomia

Ela permite que o Telescópio Hubble da Nasa, a agência espacial americana, e da Agência Espacial Europeia capturem detalhes de galáxias muito, muito distantes, "ampliadas" por enormes aglomerados de galáxias mais próximas da Terra.

As chamadas lentes gravitacionais permitiram ao Telescópio Hubble capturar a distante galáxia Blue Horseshoe, 'ampliada' pela galáxia Luminous Red à frente dela Crédito: Nasa/Esa

'Deus não joga dados'

O trabalho de Einstein, incluindo seu artigo de 1905 que descreve a luz como ondas e partículas, ajudou a estabelecer as bases para um campo emergente da Física

Mecânica Quântica estuda o mundo bizarro e contraintuitivo das minúsculas partículas subatômicas.

Por exemplo, um objeto quântico existe em "superposição", ou seja, em vários estados até que seja observado e medido, momento em que um valor é atribuído a ele.

Isso foi ilustrado pelo físico Erwin Schrödinger em seu famoso paradoxo , segundo o qual um gato dentro de uma caixa pode ser considerado simultaneamente vivo e morto até que alguém abra a tampa para verificar.

O paradoxo de Erwin Schrödinger foi explicado usando o conceito de um gato dentro de uma caixa Crédito: Getty Images

Einstein se recusou a aceitar essa incerteza. Em 1926, ele escreveu para o físico Max Born que "[Deus] não joga dados".

Em seu artigo de 1935 com os cientistas Boris Podolsky e Nathan Rosen, ele argumentou que, se dois objetos em superposição fossem separados após terem sido conectados de alguma forma, uma pessoa que observasse o primeiro objeto e atribuísse um valor a ele, fixaria instantaneamente um valor para o segundo objeto, sem que o segundo objeto fosse observado.

Embora este experimento mental tenha sido concebido como uma refutação da superposição quântica, acabou abrindo caminho, décadas depois, para o desenvolvimento de uma ideia fundamental na mecânica quântica que hoje chamamos de entrelaçamento

Esta teoria afirma que dois objetos podem se manter conectados como um só, mesmo que estejam distantes.