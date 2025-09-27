Mundo

Os segredos da mulher que chegou aos 117 anos com idade biológica 23 anos mais jovem

Pesquisadores passaram anos tentando entender as razões para a longevidade de María Branyas, que foi a mulher mais velha do mundo até sua morte, em 2024.

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 19:32

María Branyas com o Manel Esteller na Catalunha. Crédito: Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras

Suas células não apenas "pareciam" muito mais jovens, como também "se comportavam" assim: mais jovens.

María Branyas Morera era mais do que uma "superanciã", ela era uma "supercentenária".

Em janeiro de 2023, aos 115 anos e 321 dias de idade, ela se tornou a pessoa mais velha do mundo.

Mas antes disso, ela já havia atraído a atenção de um cientista.

"Quando descobri por acaso que havia uma supercentenária por perto, entrei em contato com ela e sua família", disse Manel Esteller, chefe do grupo de Epigenética do Câncer do Instituto de Pesquisa de Leucemia Josep Carreras, em Barcelona, ​​à BBC Mundo, o serviço da BBC em espanhol.

"Eles estavam muito dispostos a nos ajudar, e foi assim que iniciamos este estudo."

Ele se refere à pesquisa publicada nesta semana, que se concentrou em Branyas e buscava entender seu extraordinário processo de envelhecimento que lhe permitiu viver 117 anos e 5 meses.

Naquele primeiro encontro, o médico se lembra dela como "muito gentil".

Mais tarde, quando a visitaram para coletar algumas amostras, "ela ficou encantada em nos receber, nunca reclamou" e, na hora de responder às perguntas, o fez com prazer, "respondeu bem, com a cabeça muito clara".

Branyas, que morreu em 19 de agosto de 2024, durante o sono, entendeu de onde vinha o interesse dos cientistas.

"O laboratório sempre estudou o câncer, e um dos principais riscos de se ter um câncer é envelhecer", observa Esteller. Daí a importância de estudar o envelhecimento e sua relação não apenas com essa doença, mas com outras.

E, nesse contexto, os supercentenários são uma exceção à regra: "São pessoas que vivem muito e têm boa saúde".

O médico e sua equipe ficaram fascinados com o que as células de Branyas lhes revelavam.

Bons hábitos

Branyas nasceu de pais espanhóis em 4 de março de 1907, em São Francisco, Estados Unidos.

Seu pai morreu quando ela tinha 8 anos, quando se mudou para Barcelona com a mãe.

Quando foi anunciado que Branyas era a pessoa mais velha do mundo, a atenção da mídia se voltou para ela. Esta foto foi tirada em janeiro de 2023 e mostra a residência para idosos onde ela morava, em Olot, perto de Barcelona. Crédito: Getty Images

"Apesar de vários eventos emocionalmente dolorosos ocorridos em seus últimos anos, como a morte do filho, ela manteve uma saúde física e mental saudável ao longo da vida, com bons hábitos de sono, uma dieta mediterrânea equilibrada e uma vida social ativa", observa o estudo.

Ela gostava de passar tempo com a família, ler, cuidar do jardim, caminhar, brincar com seus cachorros e, até alguns anos antes de sua morte, tocar piano.

Aos 113 anos, ela conseguiu superar a Covid-19 e, ao contrário de seus irmãos, nunca sofreu de nenhuma doença relacionada à idade.

"Em seus últimos anos, ela sofreu de surdez e dores nos joelhos que a impediam de andar corretamente. Essas foram as duas únicas patologias que ela apresentou", observa Esteller.

"Seu cérebro permaneceu ativo durante todo esse tempo; ela não apresentou sinais de declínio cognitivo. Ela conseguia se lembrar de músicas e de sua infância, se interessava por eventos atuais, seu cérebro funcionava muito bem e ela não apresentava sinais de demência prematura."

O estudo sobre Branyas, que envolveu mais de 40 pesquisadores, foi publicado na revista Cell Reports Medicine nesta semana.

De acordo com os autores, trata-se do "estudo mais abrangente realizado até o momento sobre um supercentenário".

Pesquisadores analisaram amostras de sangue de Branyas (foto genérica) Crédito: Getty Images

O estudo foi conduzido ao longo dos últimos três anos, entre a coleta das amostras de Branyas, o estudo detalhado e a análise dos resultados.

Eles coletaram amostras de sangue, urina, fezes e saliva, tentando ser o menos invasivos possível.

No nível celular, os cientistas descobriram que seus telômeros, uma região de sequências repetitivas de DNA que protege as extremidades dos cromossomos, eram mais curtos do que os de uma amostra de pessoas saudáveis ​​de diferentes idades.

Telômeros curtos são uma característica típica do envelhecimento em qualquer pessoa.

Mas o fato de os de Branyas serem curtos leva os pesquisadores a especular, dada sua saúde geral boa, que, nesse contexto, "o desgaste dos telômeros se comporta mais como um relógio cromossômico do envelhecimento do que como um preditor de doenças relacionadas à idade, como neurodegeneração ou diabetes", indicaram no estudo.

As idades de María Branyas

Usando o DNA de qualquer pessoa, é possível determinar sua idade. Isso é feito observando as assinaturas químicas do DNA.

"Dizemos, por exemplo, que esta amostra está localizada neste ponto e este ponto corresponde a esta idade."

Os cientistas comparam as amostras que estudam com "milhares de outras" cujas idades são conhecidas.

Maria comemorando seu 117º aniversário. Crédito: Reuters

Eles fizeram isso com Branyas e descobriram que seu relógio biológico genético era, em média, "cerca de 23 anos mais jovem".

"Se observarmos outro relógio biológico relacionado a microbiomas, com as bactérias que ela tinha no trato digestivo, isso nos lembrou o microbioma de uma pessoa com menos de 21 anos, uma pessoa muito mais jovem."

De fato, eles encontraram um tipo abundante de bactéria em seu microbioma: Bifidobacterium, cuja presença tende a diminuir com a idade e que se acredita ser benéfica, entre outras razões, por ajudar a reduzir as respostas inflamatórias.

Não só uma questão de genes

"Uma vida curta não estava escrita em seus genes?", pergunto a Esteller.

"Os genes que ela herdou dos pais lhe deram uma vantagem", responde ela. "Seus genes lhe deram a vantagem de viver muito mais."

"Não há centenários em sua família, mas há muitos nonagenários, o que indica que ela foi geneticamente impulsionada a viver mais."

"Mas foi o que ela fez mais tarde com sua vida que lhe deu aqueles quase 30 anos extras de sobrevivência, e isso é muito importante esclarecer: há algum determinismo genético, mas não tanto."

Pesquisadores detectaram sinais inequívocos de envelhecimento em Branyas, como telômeros muito curtos (foto genérica) Crédito: Getty Images

No estudo, os autores indicam que "não houve um único processo biológico impulsionado por uma única variante genética" que tenha sido exclusivamente atribuído ao envelhecimento saudável e à longa vida de Branyas.

"O fato de ela ter vivido tanto tempo sem doenças é uma combinação de múltiplos fatores e, se estivermos falando apenas de fatores genéticos, mesmo esses não são apenas um único gene; são muitos genes que, combinados, lhe deram essa vantagem", explica Esteller à BBC Mundo.

De acordo com o professor de Genética da Universidade de Barcelona, ​​Branyas tinha diversas variações em seu DNA que estão associadas à proteção contra risco cardiovascular, demência e câncer, entre outros.

Além disso, ela não tinha as variantes de risco para essas doenças. "Por exemplo, há pessoas que têm uma variante associada ao risco de Alzheimer. Ela não tinha."

"Um terceiro aspecto é que seu DNA tinha variantes em genes que outros pesquisadores no passado encontraram associadas a cães, moscas ou vermes, indicando que existe um certo mecanismo evolutivo de conservação, de longevidade entre as espécies."

A verdade é que o genoma dela não era apenas resiliente, mas também "excepcional".

"Para dar um exemplo, o genoma dela tinha 10 variantes que não foram descritas na literatura. Talvez essas variantes tenham a ver com a longevidade dela."

As células que não queriam envelhecer

As informações coletadas pelos pesquisadores sugerem que "uma das razões pelas quais nossa supercentenária atingiu uma idade recorde mundial foi que suas células 'pareciam' ou 'se comportavam' como células mais jovens", observam no estudo.

Esteller aponta para essa discrepância, para o contraste entre a idade biológica e a cronológica.

"Sua idade cronológica, conforme indicado em seu passaporte, era de 117 anos, mas sua idade biológica, conforme determinada por esses testes biológicos que realizamos em laboratório, nos diz que ela era 23 anos mais jovem."

"Em outras palavras, suas células se comportavam como se tivessem cerca de 94 anos. Eram velhas, mas não tanto."

"Existem pessoas com 90 anos no mundo, algumas, mas o que é único é ter mais de 110 anos, como ela. Suas células se sentiam e funcionavam como se tivessem 23 anos a menos."

Contra a inflamação

Um dos fenômenos associados ao envelhecimento do sistema imunológico é a inflamação.

Quando a inflamação se torna persistente e crônica, pode causar danos a vários tecidos e desencadear doenças.

Segundo Esteller, Branyas tinha um sistema imunológico muito forte, defesas que a protegiam com eficiência (foto genérica de um vírus) Crédito: Getty Images

Em Branyas, os cientistas encontraram algo muito encorajador.

"Em geral, se observarmos os marcadores que induzem a inflamação e aqueles que a combatem, aqueles que combatem a inflamação venceram", diz Esteller.

"Ela tinha um perfil de baixa inflamação, observado tanto no sangue quanto em outros tecidos, e isso está associado à prevenção do envelhecimento precoce."

"Seu sistema imunológico ainda funcionava muito bem; era capaz de combater microrganismos externos, mas não atacava suas próprias células; não induzia inflamação interna."

Artérias livres

Outra das descobertas mais significativas do estudo é que Branyas "apresentava um dos metabolismos lipídicos mais eficientes já relatados, uma característica que as publicações do UK Biobank associam à longevidade prolongada e à ausência de demência".

O UK Biobank, no Reino Unido, é um projeto sem fins lucrativos que mantém uma das maiores coleções de amostras biológicas e dados de saúde do mundo, com o objetivo de usar essas informações para pesquisas científicas de interesse público.

Branyas apresentou "níveis extremamente baixos de colesterol VLDL e triglicerídeos, enquanto o colesterol HDL (o colesterol "bom") estava muito alto", indica o estudo.

Os níveis de colesterol afetam a saúde cardiovascular (foto genérica) Crédito: Getty Images

VLDL é um tipo de colesterol "ruim" que tem sido associado à formação de placas nas paredes arteriais, o que prejudica o fluxo sanguíneo.

Níveis elevados desse colesterol podem representar um risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Em contraste, o chamado colesterol "bom" ajuda a limpar veias e artérias de resíduos de gordura.

"Seus exames de sangue foram excelentes", diz Esteller sobre Branyas, que não apresentou anormalidades arteriais.

Mas ela não se referia apenas ao colesterol, mas também aos níveis de açúcar, que "estavam baixos", o que é importante para prevenir o diabetes tipo 2, prevalente em idosos.

Além disso, ela não era obesa. Gostava de comer iogurte (comia três por dia) e não fumava nem bebia.

Em um comunicado, o instituto de pesquisa indica que, embora "ainda seja prematuro vincular características biológicas a hábitos específicos, os pesquisadores apontam que uma dieta saudável, uma rede de relacionamentos estimulante e diversificada e a ausência de hábitos tóxicos são fatores a serem considerados para explicar a longevidade excepcional da Sra. Branyas".

Atenção

Branyas foi a oitava pessoa mais velha (com idade comprovada) da história, segundo o Guinness Book of World Records.

A publicação do estudo sobre ela atraiu a atenção da comunidade científica e da imprensa internacional, que o noticiou amplamente.

Vários grupos multidisciplinares ao redor do mundo estão pesquisando pessoas que alcançam um envelhecimento excepcionalmente saudável (foto genérica) Crédito: Getty Images

Mayana Zatz, pesquisadora da Universidade de São Paulo que estuda a genética de centenários saudáveis, disse a Mariana Lenharo, da revista Nature, que, embora o estudo seja rigoroso, "as conclusões baseadas em um único indivíduo são limitadas".

Iñaki Martin-Subero, chefe do grupo de Epigenômica Biomédica do Instituto de Pesquisa Biomédica August Pi i Sunyer (IDIBAPS), em Barcelona, ​​também elogiou a natureza "extremamente abrangente" do estudo, mas concorda que ele envolve um único indivíduo.

"A amostra é N=1, o que significa que esclarece como María viveu tanto tempo, mas não podemos dizer o mesmo sobre outros centenários. Para isso, precisaríamos estudar mais pessoas e do mesmo ambiente", disse ele a Miguel Ángel Criado, do jornal espanhol El País.

Os próprios autores reconhecem isso. Embora tenham incluído múltiplas camadas de biologia molecular e feito comparações com vários conjuntos de dados populacionais, "tirar conclusões geralmente aplicáveis ​​a partir de um único sujeito deve ser tratado com cautela", observam no estudo.

Embora acreditem que suas descobertas apresentem uma nova perspectiva sobre a biologia do envelhecimento, sugerindo biomarcadores para um processo de envelhecimento saudável, eles alertam que extrapolar seus resultados "para a população em geral exigirá coortes maiores e estudos prospectivos longitudinais para projetar potenciais intervenções antienvelhecimento".

Uma vida sem excessos

Para Esteller, é importante lembrar que eles estudaram "um caso extremo" de envelhecimento enquanto a pessoa estava viva.

"É importante enfatizar que este não é apenas um caso, pois o comparamos com milhares de casos de pessoas com 60, 70, 80, 90 e 100 anos, para ver as diferenças entre eles. Para isso, usamos amostras que temos em laboratório e também em bancos de dados", disse ele à BBC Mundo.

Quando o estudo liderado pelo Dr. Esteller começou, Branyas era supercentenária. Crédito: Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras

"A conclusão é que, pela primeira vez, podemos diferenciar fatores associados à doença e ao envelhecimento daqueles relacionados à longevidade saudável, como essa lacuna entre a idade cronológica e a biológica, esse microbioma anti-inflamatório, entre outros."

"Isso nos permite falar sobre comportamentos ou hábitos benéficos no processo de envelhecimento", bem como a possibilidade de desenvolver tratamentos.

O médico reconhece que gostaria de ter estudado também o cérebro e outros órgãos de Branyas, pois o envelhecimento não é homogêneo: "Há pessoas cujo cérebro envelhece, mas o fígado permanece saudável, e vice-versa."

"Outros parâmetros moleculares também poderiam ter sido analisados, mas fizemos tudo o que podíamos em laboratório."

Além dos objetivos científicos, o objetivo era ser o menos invasivo possível com Branyas durante todo o processo de pesquisa.

A verdade é que este estudo nos abre uma janela para perceber que o envelhecimento nem sempre anda de mãos dadas com a doença e que é essencial reconhecer os múltiplos fatores — internos e externos — que intervêm no processo de envelhecimento.

Branyas disse que sua longevidade era resultado de "ordem, tranquilidade, boa conexão com a família e amigos, contato com a natureza, estabilidade emocional, ausência de preocupações e arrependimentos, além de manter uma atitude positiva e ficar longe de pessoas tóxicas", segundo o site do Guinness, o Livro dos Recordes.

"Acho que longevidade também tem a ver com sorte. Sorte e boa genética."

Ela também disse que teve uma "vida boa, sem excessos".

