Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Os passaportes mais (e os menos) poderosos do mundo em 2025
Viagem

Os passaportes mais (e os menos) poderosos do mundo em 2025

O Henley Passport Index de 2025, que classifica os 199 passaportes mundiais conforme o número de destinos acessíveis sem visto prévio. Brasil está em 18° lugar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jan 2025 às 09:44

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 09:44

passaporte, visto, polícia federal, EUA, imigração
Brasil está em 18º lugar entre os passaportes mais valorizados  Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Singapura reivindica sua posição como o passaporte mais poderoso do mundo, com acesso sem visto a 195 de 227 destinos globais, superando o Japão, que ocupa o segundo lugar com uma pontuação de 193. Esses dados são do Henley Passport Index de 2025, que classifica os 199 passaportes mundiais conforme o número de destinos acessíveis sem visto prévio, com base em informações oficiais exclusivas da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
Vários estados membros da UE – França, Alemanha, Itália e Espanha – caíram duas posições, ficando no 3º lugar. Eles são acompanhados pela Finlândia e Coreia do Sul, que perderam uma posição nos últimos 12 meses, agora com acesso a 192 destinos sem visto. Um grupo de sete países da UE – Áustria, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Suécia – ocupa o 4º lugar, com acesso a 191 destinos. Já cinco países – Bélgica, Nova Zelândia, Portugal, Suíça e Reino Unido – estão em 5º lugar, com 190 destinos acessíveis sem visto.
O Brasil está em 18º lugar, sendo ultrapassado pelo Chile e pela Argentina na América do Sul. O país pior posicionado na América do Sul é o Suriname, na 64º posição.
O Afeganistão permanece firmemente na parte inferior do índice, tendo perdido acesso sem visto a mais dois destinos no ano passado. Isso ampliou a maior lacuna de mobilidade na história de 19 anos do índice, com cidadãos de Singapura podendo viajar para 169 destinos a mais que os portadores de passaportes afegãos.
O Dr. Christian H. Kaelin, presidente da Henley & Partners, comenta: "A própria noção de cidadania e sua loteria de nascimento precisam de um repensar fundamental à medida que as temperaturas aumentam e os desastres naturais se tornam mais frequentes e severos, deslocando comunidades e tornando seus ambientes inabitáveis. Simultaneamente, a instabilidade política e os conflitos armados em várias regiões forçam inúmeras pessoas a abandonar suas casas em busca de segurança e refúgio."
O restante do Top 10 do índice é amplamente dominado por países europeus, com exceções como a Austrália (6º lugar, com 189 destinos), Canadá (7º lugar, com 188 destinos), EUA (9º lugar, com 186 destinos) e Emirados Árabes Unidos, um dos maiores escaladores da última década, que garantiu acesso sem visto a 72 destinos adicionais desde 2015, ocupando o 10º lugar, com 185 destinos.

Passaportes dos EUA e do Reino Unido entre os que mais caíram

Apenas 22 dos 199 passaportes do mundo caíram no ranking do Henley Passport Index na última década. Surpreendentemente, os EUA são a segunda maior queda entre 2015 e 2025, perdendo sete posições, do 2º lugar para o atual 9º. Vanuatu teve a terceira maior queda, seguido pelo passaporte britânico, que liderava o índice em 2015, mas agora ocupa o 5º lugar. Fechando a lista dos cinco principais perdedores está o Canadá, que caiu três posições, do 4º para o 7º lugar.
Em contraste, a China é destaque entre os maiores avanços, subindo do 94º lugar em 2015 para o 60º em 2025, com 40 destinos adicionais sem visto. Quanto à abertura para outras nações, a China também subiu no Henley Openness Index, que classifica os países pelo número de nacionalidades que permitem entrada sem visto.
A China concedeu acesso sem visto a 29 países no último ano, ocupando agora o 80º lugar, com entrada permitida a 58 nações, comparada aos EUA, que ocupam o 84º lugar e permitem acesso a apenas 46 países.
Comentando no Henley Global Mobility Report de 2025, Annie Pforzheimer, associada sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington, observa: "Mesmo antes de uma possível segunda presidência Trump, as tendências políticas americanas tornaram-se notavelmente introspectivas e isolacionistas. Se tarifas e deportações continuarem como ferramentas padrão da política do governo Trump, os EUA provavelmente cairão ainda mais no índice de mobilidade, tanto em termos comparativos quanto absolutos. Essa tendência, aliada à maior abertura da China, provavelmente resultará no fortalecimento do domínio do poder suave da Ásia globalmente."

Os americanos lideram buscas por segundas cidadanias

Atualmente, os cidadãos dos EUA representam o maior grupo de candidatos a programas de residência e cidadania alternativas, somando 21% de todas as solicitações de migração por investimento recebidas pela Henley & Partners em 2024.
O Prof. Peter J. Spiro, especialista em dupla cidadania, comenta: "A possível volta de Trump amplia outro aspecto do valor das segundas cidadanias: o seguro contra riscos políticos. Desta vez, as apostas são mais altas. Há uma percepção de que Trump, se eleito, conseguirá implementar suas políticas. Sua agenda é imprevisível, e os americanos não podem mais presumir estabilidade. Além disso, Trump provavelmente reintroduzirá as polêmicas 'proibições de viagem' logo no início de uma nova administração."

Veja Também

STF mantém apreensão de passaporte e bloqueio das redes de Marcos do Val

STF mantém decisão de Alexandre de Moraes que retém passaporte de Bolsonaro

PF cumpre mandado para apreender passaporte na casa de Marcos do Val no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados