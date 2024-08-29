Os passageiros de cruzeiro para volta ao mundo que, 3 meses depois, ainda não saíram do ponto de partida

Holly Hennessy está em Belfast desde maio, esperando o navio ficar pronto Crédito: BBC

Passageiros de um cruzeiro de volta ao mundo estão "presos" em Belfast, capital da Irlanda do Norte, há três meses depois que a viagem sofreu atrasos.

O navio Odyssey, da companhia de cruzeiros Villa Vie Residences, chegou à Queen’s Island, na capital, para ser equipado antes de zarpar para a primeira etapa de um cruzeiro de três anos, programado para começar em 30 de maio.

Mas o navio ainda não zarpou devido a problemas com seus lemes e caixa de engrenagens.

Holly Hennessey, moradora da Flórida, nos EUA, está entre os passageiros que se resignaram e fizeram da cidade seu repentino lar.

Viajar acompanhada do gato, chamado Captain, fez com que Hennessey não conseguisse sair de Belfast enquanto esperava o navio ficar pronto.

Os passageiros podem passar um tempo no navio durante o dia, mas devem desembarcar à noite.

"Podemos passar o dia todo a bordo do navio, e eles fornecem ônibus de traslado para embarcar e desembarcar", explica Hennessey, que se diz uma "viciada em cruzeiros".

"Podemos fazer todas as nossas refeições, e eles até passam filmes e organizam atividades de entretenimento, praticamente como em um cruzeiro, só que estamos no cais."

Captain, o gatinho do cruzeiro Crédito: Holly Hennessy

Acompanhada do gato, Holly tem explorado Belfast Crédito: Holly Hennessy

Apesar de apreciar as paisagens, o clima úmido foi um choque para esta nativa dos EUA.

"Nunca usei tanto meu guarda-chuva na vida, e carrego minha capa de chuva para onde quer que eu vá."

Os passageiros do cruzeiro tiveram a opção de "comprar" a cabine, em vez de pagar uma diária pela acomodação, como em um hotel tradicional.

Isso permite que eles permaneçam a bordo além da viagem inicial de três anos no navio.

"Quero ficar o máximo que puder", diz ela.

"Sempre quis morar em um navio, e vai ser um sonho se tornando realidade para mim."

Angela e Stephen Theriac passam o tempo viajando para o exterior Crédito: BBC

O site da empresa Villa Vie Residences afirma que o custo de comprar uma cabine pode variar de US$ 99,9 mil a US$ 899 mil (R$ 553 mil a R$ 5 milhões).

A cabine de Hennessey tem uma cama de casal, uma pequena sala de estar com espaço para o gato e uma varanda.

"A Villa Vie é uma comunidade, e uma comunidade de verdade tem animais de estimação", diz ela.

A empresa diz que está tentando fazer tudo o que pode para "aliviar a ansiedade" dos passageiros, planejando viagens e outros cruzeiros ou hospedando-os em hotéis.

Angela e Stephen Theriac moravam na Nicarágua, e estão aproveitando ao máximo a espera.

Desde maio, eles passearam de trem pela Espanha, fizeram viagens de fim de semana para a Inglaterra e visitaram a Groenlândia.

"Somos viajantes, e queremos aproveitar ao máximo o lugar em que estamos", afirma Angela Theriac.

"A gente brinca que vai solicitar residência aqui em Belfast."

O marido dela, Stephen, diz que eles estão vivendo como os moradores locais.

"Comemos em todos os restaurantes, e tomamos uma Guinness em cada pub", afirma.

"Tudo isso faz parte da nossa aventura."

David Austin decidiu embarcar no cruzeiro depois que se aposentou no começo do ano Crédito: David Austin MD

David Austin, da Geórgia, nos EUA, afirma que "parou de contar os dias" até o navio zarpar.

"A recompensa de ver o mundo dessa forma é grande demais para se sentir tão decepcionado com cada anúncio de atraso", diz ele.

"Eu estava comprometido, vendi minha casa logo antes da minha chegada, e continuei comprometido com essa aventura a cada atraso."

O navio Odyssey, da companhia Villa Vie Residences, atracado em Belfast Crédito: BBC

O CEO da companhia, Mike Petterson, disse que espera que o navio seja lançado ao mar até o fim da próxima semana.

"Não estamos focados nos próximos dias ou semanas, estamos focados no resto de nossas vidas e no que esta empresa vai fazer pelos moradores e pela indústria", afirmou.

Petterson explicou que o Odyssey, da Villa Vie Residences, é o primeiro navio de cruzeiro residencial "acessível" financeiramente.