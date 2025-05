Mundo

Os motivos que levaram Elon Musk a sair do governo Trump

O bilionário, dono da rede social X e da Tesla, anunciou nessa quarta-feira (28/05) sua saída do governo Trump, onde estava à frente do Departamento de Eficiência Governamental (Doge).

Musk ajudou a liderar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge) desde sua criação, no início do ano.>

"Com o fim do meu mandato como Funcionário Especial do Governo, gostaria de agradecer ao presidente @realDonaldTrump pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários", escreveu Musk no X.>