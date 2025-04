Mundo

Os misteriosos montes construídos há 2 mil anos por indígenas da América do Norte

Construído por uma civilização misteriosa que não deixou registros escritos, esse vasto sítio arqueológico acaba de ser reaberto ao público pela primeira vez em mais de um século

8 min de leitura min de leitura

Este antigo e enigmático lugar reabriu suas portas aos visitantes pela primeira vez em mais de um século. (Ohio History Connection)

Redação BBC News Brasil Brandon Withrow BBC Travel

As folhas de outono estalavam sob nossos pés enquanto eu e dezenas de turistas entusiasmados seguíamos um guia por um monte coberto de grama. Paramos na entrada de um círculo gramado, formado por outra muralha de terra.

Estávamos em um lugar chamado O Octógono, parte das Obras Cerimoniais de Terra dos Hopewell, uma vasta rede de montes construídos manualmente que se estende pelo centro e sul de Ohio, nos Estados Unidos, e que foi erguida há aproximadamente 2 mil anos.

Povos indígenas percorriam centenas de quilômetros até o Octógono, reunindo-se regularmente para realizar cultos e rituais.

"Ali havia uma cabana de suor ou algum tipo de espaço de purificação", disse nosso guia, Brad Lepper, arqueólogo principal do Programa de Patrimônio Mundial da organização Ohio History Connection (OHC, na sigla em inglês), apontando para o círculo.

Olhei para dentro e vi a grama impecavelmente aparada. Uma bandeira alta marcava um buraco no centro — porque, entre 1910 e 2024, o Octógono foi utilizado como campo de golfe.

Mas, em 1º de janeiro de 2025, esse sítio antigo e enigmático reabriu suas portas a visitantes pela primeira vez em mais de cem anos.

A cultura Hopewell criou montes de terra monumentais e enigmáticos em Ohio. (Mary Salen/Getty Images)

Todos esses montes cerimoniais pré-históricos de Ohio foram construídos pelo que hoje se conhece como cultura Hopewell — uma rede de sociedades indígenas americanas que se reunia nessa região vinda de lugares tão distantes quanto Montana e o Golfo do México, entre aproximadamente 100 a.C. e 500 d.C., conectadas por rotas comerciais.

Os montes que ergueram em Ohio têm formas variadas — círculos, quadrados, octógonos — que frequentemente se conectam entre si. Só recentemente os arqueólogos começaram a compreender a sofisticação dessas maravilhas da engenharia.

Construídas com notável precisão matemática e com base em alinhamentos astronômicos complexos, essas são as maiores formações geométricas do mundo que não foram criadas como fortificações ou estruturas defensivas. E, embora a maioria das pessoas nunca tenha ouvido falar desses sítios nem de seus construtores, isso pode estar prestes a mudar.

Redescobrindo os Estados Unidos

Redescobrindo os Estados Unidos (Rediscovering America, no original em inglês) é uma série da BBC Travel que revela histórias inspiradoras de aspectos esquecidos, ignorados ou incompreendidos dos Estados Unidos, que contrastam fortemente com as narrativas dominantes sobre sua história, culturas e comunidades.

Em 2023, oito das formações de terra dos Hopewell foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Entre elas estão o Grande Círculo e o Octógono, em Newark, Ohio, além do primeiro parque estadual de Ohio, Fort Ancient (apesar do nome, não é um forte de fato).

As outras cinco integram o Parque Histórico Nacional da Cultura Hopewell: Mound City, Hopeton Earthworks, High Bank Works, Hopewell Mound Group e Seip Earthworks.

Segundo Lepper, o Octógono e o Grande Círculo já formaram o maior e mais singular complexo Hopewell, com cerca de 11 km², conectado por uma série de trilhas ladeadas por muros de terra. Caminhar por esses dois sítios hoje já transmite a dimensão monumental do lugar.

O Grande Círculo, onde fica o museu das Obras Cerimoniais Hopewell, tem 365 metros de diâmetro. Seus muros atingem 4,2 metros de altura e são delimitados internamente por uma trincheira profunda.

O Grande Círculo já esteve conectado a um quadrado e a uma elipse funerária, dos quais hoje apenas uma parte é visível.

O Octógono cobre uma área impressionante de 20 hectares e se conecta ao Círculo do Observatório, com 8 hectares, uma ampla formação circular usada para reuniões e rituais voltados à observação do céu noturno.

A sofisticação das construções surpreende historiadores. (Ohio History Connection)

"Daria para colocar quatro Coliseus de Roma dentro do Octógono", disse-me Lepper.

Ele acrescentou que, há 2.000 anos, os habitantes indígenas construíram essas estruturas sem ferramentas modernas, escavando a terra com bastões afiados e carregando-a em cestos de vime nas costas. Estima-se que tenham movido cerca de 200 mil metros cúbicos de terra.

Mas o feito da cultura Hopewell não se resume a criar formas grandiosas com precisão — algo que conseguiram sem qualquer visão aérea. Eles também incorporaram uma geometria oculta às estruturas.

Durante muito tempo, acreditava-se que os construtores não dominavam conceitos matemáticos ou geométricos sofisticados, já que não deixaram registros escritos de seus conhecimentos. No entanto, à medida que os montes foram medidos e comparados, descobriu-se que haviam feito medições precisas e conectado as estruturas de maneiras inesperadas.

Lepper afirmou que a circunferência do Círculo Máximo "é igual ao perímetro do quadrado perfeito ao qual ele estava conectado" e que "a área desse quadrado perfeito é igual à do Círculo do Observatório, que se conecta ao Octógono".

"Se traçarmos um quadrado dentro do Octógono ligando vértices alternados, os lados desse quadrado (321,2 m) são iguais ao diâmetro do círculo ao qual ele está conectado (321,2 m)".

Foram encontrados exemplos das monumentais construções de terra da cultura Hopewell em todo o estado de Ohio, incluindo o Montículo de Miamisburg. (Gary Whitton/Alamy)

Arqueólogos já encontraram diversos exemplos dessa interconexão entre estruturas. Segundo Lepper, a medida de 321,2 metros — dividida ou multiplicada — aparece em outros sítios indígenas espalhados pelo país e pode ter servido como uma unidade de medida comum.

Se os conhecimentos geométricos e matemáticos da cultura Hopewell já surpreendem os estudiosos, um outro nível de sofisticação se revela ao aprofundar os estudos: os alinhamentos astronômicos.

Na década de 1980, dois professores do Earlham College, em Indiana — Ray Hively (físico e astrônomo) e Robert Horn (filósofo) — decidiram visitar o Octógono e seu Círculo do Observatório. Como monumentos astronômicos como Stonehenge, no Reino Unido, despertavam tanto interesse, eles se perguntaram se essas formações de terra também teriam alguma ligação com o calendário solar.

Hively e Horn não encontraram conexões solares — mas consideraram então outra hipótese: o ciclo lunar.

No século 19, os colonos brancos começaram a construir suas casas ao redor das áreas onde a cultura Hopewell erigiu suas obras. (Quagga Media/Alamy)

"Achávamos improvável que houvesse alinhamentos lunares deliberados em Newark", escreveram eles, já que, enquanto o Sol pode ser acompanhado ao longo de um ano, um ciclo lunar completo leva 18,6 anos. Ainda assim, comprovou-se que o ciclo lunar se alinha com a posição do Monte do Observatório dentro do Círculo do Observatório. Ali, é possível observar o nascimento da Lua exatamente sobre o centro do Octógono a cada 18,6 anos.

"As ligações astronômicas só têm relevância e utilidade se conectarem, de alguma forma, os corpos celestes a sistemas de crenças e de compreensão da vida", afirmou Timothy Darvill, professor de arqueologia da Universidade de Bournemouth, no Reino Unido, que já pesquisou tanto Stonehenge quanto as construções cerimoniais da cultura Hopewell.

"As cerimônias em torno da observação do céu podem muito bem ter tido uma função secundária de fortalecimento do senso de comunidade", acrescentou.

Essa comunidade ancestral e sua cultura foram parte do motivo para a inclusão do sítio na lista de Patrimônio Mundial da Unesco.

Um sítio reconhecido pela Unesco precisa demonstrar possuir um "valor universal excepcional", afirmou Jennifer Aultman, diretora de sítios históricos e museus da Ohio History Connection, entidade que colaborou com a candidatura à Unesco.

Um dos critérios para isso, acrescentou ela, "é o fato de se tratar de obras-primas do gênio criativo humano" — e é justamente aí que entram em cena suas características matemáticas, geométricas e astronômicas.

O outro critério é que essas obras "ofereçam um testemunho excepcional da tradição cultural que lhes deu origem".

Até recentemente, o Octágono era utilizado como campo de golfe. (Brandon Withrow)

Para Aultman, "é realmente possível compreender a vida dessas pessoas e o que era importante para elas ao observar e aprender sobre essas construções de terra".

Tomemos a Lua como exemplo — que era claramente importante para a cultura Hopewell. Darvill observou que, para algumas culturas, "o Sol, a Lua... têm poder sobre o que acontece no cotidiano. Por isso, os corpos celestes costumam ser deificados, o que justifica e racionaliza seu poder".

Assim, é provável que a Lua fosse uma divindade venerada por aqueles que se reuniam nos montículos.

"A terra que hoje conhecemos como Ohio abriga uma série de obras extraordinárias de terra construídas pelos povos nativos dessa região há milhares de anos", afirmou Megan Wood, diretora-executiva da Ohio History Connection.

Embora nem todas as obras de terra em Ohio sejam especificamente montículos da cultura Hopewell — como é o caso do Sítio Histórico do Montículo da Serpente, alinhado com o Sol, em Peebles, Ohio —, Wood as considera "ícones" dos "feitos culturais" dos povos originários.

Como a cultura Hopewell não deixou registros escritos, apenas as construções de terra e os poucos objetos nelas encontrados servem como testemunho final de sua herança cultural.

Foram descobertos itens como cachimbos cerimoniais e uma pequena estátua de pedra de um xamã com pele de urso segurando um crânio humano, conhecida como "o Xamã de Newark".

Como essas construções serviam como locais de encontro, alguns dos artefatos recuperados — como cachimbos com efígies, um adorno de cobre e uma faca de obsidiana — representam os lugares de onde vieram os povos nativos que ali se reuniam.

Devido à falta de registros escritos, os Hopewell continuam sendo um mistério para os antropólogos. (Caleb Hughes/Alamy)

No entanto, após o desaparecimento gradual da cultura Hopewell por volta do ano 500 d.C., outros povos originários ocuparam a região. Um desses grupos foi a tribo Shawnee, que vivia em Ohio antes de ser forçada a se deslocar para oeste do rio Mississippi na década de 1830.

"Talvez não tenhamos sido responsáveis por sua construção ou criação, mas sei que meus ancestrais viveram ali, e que protegeram e respeitaram esses sítios", declarou Glenna Wallace, líder tribal do povo Shawnee do Leste de Oklahoma. Ela defende que outras tribos também participem da preservação das construções Hopewell e da transmissão de sua importância cultural.

Durante anos, o Octógono esteve sob controle do Moundbuilders Country Club. Após mais de uma década de negociações, a Ohio History Connection e o clube finalmente chegaram a um acordo em 2024 para transferir o contrato de arrendamento de longo prazo do local à sociedade histórica, abrindo caminho para que o sítio pudesse ser visitado a partir de janeiro.

Os Hopewell também criaram o Montículo da Serpente, alinhado com o Sol, em Peebles, Ohio. (Alamy)

Para os defensores da preservação do sítio, a designação da Unesco e a abertura ao público desses misteriosos montículos representam um novo capítulo na educação dos visitantes sobre a história dos povos nativos de Ohio.

Isso também significa que mais comunidades indígenas, como os Shawnee, podem contar essa história a partir de sua própria perspectiva para as gerações futuras.

"Só quero que as pessoas conheçam esse lugar", disse a chefe Wallace. "Quero que as pessoas possam vê-lo. Quero que as pessoas possam visitá-lo e perceber que se trata de um fenômeno cultural. Que não tem preço."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta