Os atores que vão estrelar série de Harry Potter na HBO

Um processo seletivo aberto para os papéis foi anunciado no ano passado, e mais de 30.000 crianças participaram do teste.>

O ator escocês McLaughlin faz parte do elenco do filme de comédia Grow (ainda sem nome em português), da Sky, ao lado de Nick Frost e Golda Rosheuvel, e também aparecerá na próxima série de ação e aventura da BBC, Gifted. Já Stanton interpretou Matilda em Matilda: O Musical, em Londres. >

A série de TV, que terá duração de pelo menos uma década, terá mais espaço para explorar os enredos dos livros sem as restrições de tempo do filme.>

As filmagens estão previstas para começar no verão no hemisfério norte nos estúdios Warner Bros. Leavesden, no Reino Unido, e a primeira temporada pode estrear já em 2026 na HBO Max.>