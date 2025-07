Mundo

Os animais minúsculos que estão ajudando a reduzir o aquecimento global

Pouco conhecido, o zooplâncton é vendido como alimento para aquários, mas protege nosso planeta por meio de sua migração no oceano

Segundo Guang Yang, autor principal do estudo e membro da Academia Chinesa de Ciências, os resultados são "extraordinários" e nos obrigam a repensar a quantidade de carbono que é armazenada no Oceano Antártico . >

"Esses animais são heróis anônimos porque têm um modo de vida muito interessante", afirma a coautora do estudo, Jennifer Freer, do British Antarctic Survey.>

Animais pouco valorizados

Com um tamanho entre 1 e 10 milímetros, eles passam a maior parte da vida dormindo no oceano a 500 metros e 2 quilômetros de profundidade.>

Nas imagens feitas com microscópio, é possível ver longas "salsichas" de gordura no interior de seus corpos e bolhas de gordura nas cabeças, explica o professor Daniel Mayor, que os fotografou na Antártida. >

Os cientistas já sabiam que o zooplâncton contribuía para esse armazenamento em um processo diário no qual resíduos ricos em carbono dos animais afundam nas profundezas do oceano. >

No início deste ano, Freer e Mayor passaram dois meses no navio de pesquisa polar Sir David Attenborough, perto das ilhas Órcades do Sul e Geórgia do Sul. >