Operários encontram tesouro em moedas de ouro em casa na França

Operários que iam demolir uma casa em Pont-Aven, no Oeste da França, esta semana encontraram um verdadeiro tesouro de 600 moedas de ouro belgas. De acordo com relatos de fontes à agência de notícias AFP, os trabalhadores estavam a ponto de retirar o piso da residência desocupada quando descobriram um recipiente de chumbo parecido com uma bala de canhão.
- Eles sacudiram e ouviram um ruído de moedas contou Laurent Le Bihan, gerente da empresa Bat'isol, na cidade de Quimperlé, também no Oeste da Françaoeste, confirmando informação publicada pelo jornal Ouest-France.
No interior do recipiente, os operários acharam 600 moedas de ouro belgas datadas de 1870, com a efígie do rei belga Leopoldo II. Alertada, a polícia francesa colocou o tesouro sob custódia. O proprietário da casa, não identificado, disse não estar surpreso (com o achado), já que seu avô era colecionador, acrescentou Le Bihan.
O valor do tesouro pode superar os 100 mil euros (mais de R$ 435 mil). De acordo com a legislação francesa, metade do tesouro deverá ficar com as pessoas que o encontraram, enquanto a outra metade com os donos do terreno onde ele foi descoberto.