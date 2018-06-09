Operários encontram tesouro em moedas de ouro em casa na França

Imagem de moedas de ouro de 20 francos belgas com a efígie do rei Leopoldo II como as encontradas pelos operários na casa na França Crédito: Reprodução

Operários que iam demolir uma casa em Pont-Aven, no Oeste da França, esta semana encontraram um verdadeiro tesouro de 600 moedas de ouro belgas. De acordo com relatos de fontes à agência de notícias AFP, os trabalhadores estavam a ponto de retirar o piso da residência desocupada quando descobriram um recipiente de chumbo parecido com uma bala de canhão.

- Eles sacudiram e ouviram um ruído de moedas  contou Laurent Le Bihan, gerente da empresa Bat'isol, na cidade de Quimperlé, também no Oeste da Françaoeste, confirmando informação publicada pelo jornal Ouest-France.

No interior do recipiente, os operários acharam 600 moedas de ouro belgas datadas de 1870, com a efígie do rei belga Leopoldo II. Alertada, a polícia francesa colocou o tesouro sob custódia. O proprietário da casa, não identificado, disse não estar surpreso (com o achado), já que seu avô era colecionador, acrescentou Le Bihan.