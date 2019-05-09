Olimpíada de Tóquio inicia inscrições para a venda de ingressos

Com alumínio reciclado e tecnologia de trem-bala, Tóquio 2020 lança tocha da Olimpíada Crédito: Charly Triballeau/AP

O site oficial das vendas de ingressos começou a receber nesta quinta-feira (9) pedidos para a venda de ingressos para a Olimpíada de 2020, a ser realizada no Japão. As vendas serão feitas por sorteio.

O site da competição oferece ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento e para as provas dos 32 esportes.

Cada inscrito pode solicitar até 30 ingressos em primeira opção e outros 30 em segunda preferência, mas, no total, poderá adquirir não mais do que 30 ingressos.

As inscrições para a venda inicial de ingressos estão limitadas a pessoas residentes no Japão, que precisam estar cadastradas no Tokyo 2020 ID, site oficial das vendas de ingressos para os jogos. Já estão cadastradas cerca de 3 milhões de pessoas.

As solicitações serão recebidas até as 23h59 de 28 de maio. Os resultados do sorteio serão anunciados em 20 de junho.

A expectativa é de que haja um grande número de solicitações no site das vendas logo após o início do prazo e pouco antes do seu encerramento.