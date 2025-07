Mundo

'Olho por olho, dente por dente?' O que diz a Lei de Reciprocidade que Lula pode usar contra EUA

Lula assinou decreto que regulamenta a lei que poderá ser usada para retaliar os Estados Unidos por tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

Publicado em 16 de julho de 2025 às 18:25

O presidente Lula assinou o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Econômica Crédito: Reuters

A lei foi aprovada em abril e sua regulamentação acontece menos de uma semana depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. >

O decreto estabelece em que casos e de que forma o governo brasileiro pode retaliar medidas como as impostas por Trump na semana passada.>

O texto detalha os "critérios para suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual em resposta a medidas unilaterais adotadas por país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira".>

>

A elaboração do decreto que regulamenta a lei foi um dos primeiros passos tomados pelo governo brasileiro após o anúncio das tarifas de Trump.>

O norte-americano anunciou as tarifas na quarta-feira (9/7) por meio de uma postagem em suas redes sociais. >

Na postagem, Trump publicou uma carta endereçada a Lula na qual vincula as tarifas de 50% a qualquer produto brasileiro ao tratamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está tendo do Judiciário brasileiro.>

Bolsonaro é réu em um caso que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) por supostamente liderar uma tentativa de golpe de Estado para impedir que Lula tomasse posse como presidente, em 2023.>

Bolsonaro, no entanto, nega as acusações. Trump, por sua vez, classificou o processo no qual Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) como uma "caça às bruxas" e disse que o julgamento do ex-presidente "não poderia estar acontecendo".>

O governo reagiu e, por meio de nota, disse que "o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém". >

Em entrevistas, Lula disse que o governo poderia usar a Lei de Reciprocidade Econômica para reagir às tarifas de Trump.>

Oficialmente, o governo brasileiro ainda não estabeleceu que setores e de que forma o Brasil vai responder às medidas norte-americanas, mas a regulamentação do decreto era vista como necessária para que o governo pudesse ter "munição" para reagir a partir do 1° de agosto, data a partir da qual, segundo Trump, as tarifas a produtos brasileiros entrarão em vigor.>

A Lei da Reciprocidade Econômica foi aprovada por ampla maioria no Congresso Nacional, num movimento inusitado das bancadas governistas e de oposição que, nos últimos anos, têm votado cada vez mais raramente na mesma direção.>

O que diz a lei?

Segundo o projeto aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente, a Lei de Reciprocidade Econômica pode ser utilizada em três circunstâncias.>

A primeira ocorre quando um país ou bloco econômico ameaçar ou impuser, de forma unilateral, barreiras comerciais, financeiras ou de investimentos com o objetivo de interferir em decisões "soberanas" do Brasil.>

Um exemplo prático disso seriam as tarifas de Trump condicionadas ao andamento de um processo judicial contra um cidadão brasileiro — no caso, Jair Bolsonaro.>

A segunda possibilidade de utilização da lei é se um país ou bloco econômico violar termos de um acordo comercial com o Brasil, prejudicando o país e as empresas brasileiras.>

A terceira possibilidade é a imposição de medidas comerciais baseadas em exigências ambientais que sejam mais restritivas que as previstas pela lei brasileira.>

Um exemplo prático seria impedir a compra de commodities agrícolas brasileiras produzidas no Cerrado ou na Amazônia de acordo com as normas ambientais brasileiras sob o argumento de normas ambientais do país ou bloco comprador teriam sido violadas pelos produtores brasileiros.>

Se essa exigência for unilateral e não baseada em acordos multilaterais, e tiver um impacto negativo na exportação de produtos brasileiros, o Brasil poderia considerá-la uma medida passível de retaliação sob esta lei.>

Regulamentação da Lei de Reciprocidade acontece dias depois de Trump anunciar tarifas de 50% sobre o Brasil Crédito: EPA/Shutterstock

Quais as armas do governo?

O decreto assinado na segunda-feira (14/7) também elenca os mecanismos que o governo tem para reagir às tarifas.>

A principal ferramenta é a imposição de tarifas a bens ou serviços importados do país que iniciou a guerra tarifária.>

Pelo decreto, o Brasil pode aplicar tarifas adicionais ou sobretaxas a produtos específicos. A ideia é torná-los mais caros e, consequentemente, menos competitivos no mercado brasileiro.>

O governo ainda não definiu quais serão os setores que seriam alvo desse tipo de mecanismo. >

Uma das preocupações é, segundo diplomatas ouvidos pela BBC News Brasil, não sobretaxar produtos cuja elevação do preço possa afetar setores da indústria brasileira.>

Essa medida é uma das que o governo avalia como mais provável de ser utilizada no curto prazo. >

A ideia, segundo integrantes do governo, é que ela seja posta em prática contra setores como o farmacêutico ou o de audiovisual. >

Na prática, essa medida não onera os custos dos produtos ao Brasil, mas permite, por exemplo, que fábricas brasileiras possam produzir medicamentos que tenham sua fórmula protegidas por patentes.>

O terceiro mecanismo é a possibilidade de o Brasil deixar de cumprir termos de acordos comerciais firmados com o país ou bloco "agressor". >

Isso teria impacto em cotas de importação ou de exportação previamente acordadas entre as partes.>

Regulamentação da lei estabelece as regras para a aplicação de contramedidas sobre taxas que podem prejudicar exportações brasileiras Crédito: Reuters

Olho por olho, dente por dente?

Apesar de ter sido batizada como "Lei de Reciprocidade Econômica", o decreto que regulamentou o texto manteve a ideia de que a sua aplicação não deverá atender lógica do "olho por olho, dente por dente" de forma irrestrita.>

A lei, por exemplo, estipula que a imposição de medidas de retaliação deverá "minimizar o impacto sobre a atividade econômica e evitar ônus e custos administrativos".>

Essa determinação é resultado da preocupação do governo e do Congresso de que tarifas contra determinados produtos importados possam acabar prejudicando cadeias produtivas já instaladas no Brasil que dependam desses insumos para a produção de bens ou serviços no país.>

O decreto também prevê as etapas para a adoção de medidas de retaliação.>

A primeira será a formação de comitês para avaliar o caso e a realização de consultas públicas com representantes das partes interessadas. >

Na prática, o governo já deu início a essa fase ao montar uma comissão com empresários de diferentes setores para discutir a resposta do governo.>

No decreto assinado pelo presidente Lula, o grupo que avalia o caso é chamado de "Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais". >

Ele é presidido pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (o também vice-presidente Geraldo Alckmin), e conta com a participação dos ministérios da Casa Civil, da Fazenda e das Relações Exteriores.>

As contramedidas brasileiras também serão avaliadas pela Câmara de Comércio Exterior (Camex), onde haverá a participação de representantes da administração pública e de setores privados da economia.>

A segunda etapa envolve estipular prazos para análise das demandas enviadas pelos setores consultados.>

O terceiro passo é a sugestão e a implementação das medidas, com eventuais consultas diplomáticas e negociações.>

O decreto também estipula que o Poder Executivo fica autorizado a adotar retaliação de forma provisória enquanto o governo realiza as etapas anteriores.>

O texto também prevê que o governo deverá montar uma comissão de monitoramento das retaliações e que poderá revogá-las ou alterá-las com base nas negociações diplomáticas em curso.>

