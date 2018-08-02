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Entrou na disputa

Obama se envolve e dá 81 apoios para eleições parlamentares dos EUA

Discreto, ex-presidente tem maior foco em candidatos jovens e disputas de nível inferior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 11:31

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 11:31

O ex - presidente dos Estados Unidos Barack Obama Crédito: Divulgação / Lance
O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama mergulhou nesta quarta-feira na disputa das eleições parlamentares de novembro pela primeira vez, endossando 81 democratas em 14 Estados, com um foco em candidatos jovens e em disputas de nível inferior.
Obama, cuja representação política relativamente baixa desde que deixou o cargo no ano passado tem frustrado alguns colegas democratas, descreveu a lista como uma primeira onda de endossos e disse estar ansioso para fazer campanha para defender o motivo de candidatos democratas merecerem nossos votos.
"Confio que, juntos, eles fortalecerão este país que amamos restaurando a oportunidade amplamente compartilhada, acertando nossas alianças e nossa posição no mundo, e defendendo nosso compromisso fundamental com a justiça, a equidade, a responsabilidade e o Estado de direito", afirmou em comunicado.
Em um ano em que o Partido Democrata nacional tem dado importância para retomar espaço em nível estadual, a lista de Obama inclui cinco candidatos a governos estaduais e 40 candidatos aos legislativos estaduais, assim como um candidato para a secretaria de Agricultura de Iowa e diversos candidatos para secretarias de Estado e de Justiça.
O escritório de Obama informou em comunicado que a lista foca em democratas jovens e de diversos níveis porque o ex-presidente espera ajudar aspirantes e atuais líderes democratas a se estabelecerem, construírem seus perfis e liderarem suas comunidades.
Obama também prometeu ser ativo na luta por controle do Congresso, onde democratas precisam conseguir mais dois assentos no Senado e 23 assentos da Câmara dos Deputados para conquistar as maiorias necessárias para descarrilar ou parar grande parte da agenda política do presidente republicano Donald Trump.
O ex-governante tem ficado amplamente de fora dos holofotes desde que deixou a Presidência, em 2017, fazendo campanha para democratas em Nova Jersey e na Virgínia no ano passado, mas limitando suas outras aparições políticas a eventos a portas fechadas para captações de recursos para comitês partidários.

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