Oasis inicia tour global: 'rejuvenecida' e 'revigorada', banda faz seu melhor show desde os anos 1990, diz crítico da BBC

A banda faz um show triunfante em Cardiff, no lançamento de sua tão esperada turnê de reunião

Publicado em 5 de julho de 2025 às 12:39

O Oasis tirou as teias de aranha e afastou as dúvidas ao dar início à sua turnê de reunião em Cardiff Crédito: Getty Images

Subindo ao palco depois de uma pausa de 16 anos, a banda soou renovada e rejuvenescida, tocando clássicos como Cigarettes and Alcohol, Live Forever e Slide Away - enquanto 70 mil fãs se abraçavam e derramavam cerveja sobre si mesmos.>

Eles abriram com Hello, com o refrão "it's good to be back" (é bom estar de volta), e depois com Acquiesce - uma das poucas músicas com vocais de Noel e Liam Gallagher.>

A letra "we need each other" parecia uma reconciliação - ou um suspiro de alívio - quando os irmãos enterraram o machado de guerra de uma briga de décadas e se reconectaram com seus fãs.>

Eles abriram com Hello, com o refrão "it's good to be back" (é bom estar de volta), e depois com Acquiesce - uma das poucas músicas com vocais de Noel e Liam Gallagher. Crédito: Getty Images

Liam, em particular, atacou o show com uma paixão selvagem nos olhos – percorrendo o palco e cravando os dentes nas letras como um leão despedaçando sua presa.>

O público respondeu da mesma forma. Um fervor comunitário saudou músicas como Wonderwall e Don't Look Back In Anger, ambas extraídas da obra-prima do Oasis de 1995, (What's the Story) Morning Glory? - um dos álbuns britânicos mais vendidos de todos os tempos.>

Durante toda a noite, foi uma cantoria atrás da outra: Some Might Say, Supersonic, Whatever, Half The World Away, Rock 'n' Roll Star.>

Durante o Live Forever - que eles dedicaram ao jogador de futebol do Liverpool Diogo Jota - o público até cantou o solo de guitarra de Noel.>

O vocalista soou renovado e poderoso, deixando de lado os problemas vocais que o haviam atormentado em turnês anteriores - resultado da doença de Hashimoto, uma condição autoimune que pode afetar a voz.>

Os fãs pagaram centenas de libras para ver a banda iniciar sua turnê de reunião Crédito: Getty Images

Como os fãs sabem, o Oasis nunca foi o grupo mais dinâmico no palco. Noel, em particular, usa o olhar de alguém que está tentando se lembrar do número de algum documento - mas, de alguma forma, é impossível tirar os olhos deles.>

Embora tenham saído de mãos dadas, houve poucos outros sinais de química entre os irmãos, que não se dirigiram um ao outro durante o show de duas horas e meia.>

Mas só o fato de ouvi-los harmonizar novamente, depois de toda a animosidade e das águas turbulentas que passaram por baixo da ponte, foi extremamente emocionante.>

"Legal por nos aturar ao longo dos anos", disse Liam, apresentando a última música da noite, Champagne Supernova. "Nós damos muito trabalho, eu entendo.">

Ao saírem do palco, os Gallaghers deram um breve abraço.>

Liam esteve em ótima forma durante toda a noite Crédito: Getty Images

Mas a volatilidade da banda sempre foi parte do apelo.>

Suas travessuras fora do palco foram manchetes com a mesma frequência que sua música: Eles perderam seu primeiro show na Europa depois de serem presos em uma balsa que cruzava o Canal da Mancha, Liam perdeu dois dentes da frente em uma briga com a polícia alemã e, mais tarde, abandonou uma importante turnê nos Estados Unidos para procurar uma casa.>

Metade da diversão era descobrir qual ato do drama shakespeariano estava sendo encenado na sua frente.>

Ainda assim, as travessuras de Liam frequentemente frustravam seu irmão.>

"Noel é o cara que está acorrentado ao demônio da Tasmânia", disse certa vez Danny Eccleston, editor consultor da revista Mojo. >

Tudo chegou ao auge em um show em Paris em 2009. O Oasis se separou depois de uma discussão nos bastidores que começou com Liam jogando uma ameixa na cabeça de seu irmão mais velho.>

Nos anos que se seguiram, eles se envolveram em uma longa guerra de palavras na imprensa, no palco e nas mídias sociais.>

Liam repetidamente chamou Noel de "batata enorme" no Twitter e, mais seriamente, acusou-o de faltar ao show One Love para as vítimas do atentado na Manchester Arena.>

Noel respondeu dizendo que Liam era um "idiota" que "precisa consultar um psiquiatra".>

Mas as relações se estreitaram no ano passado, com Liam dedicando Half The World Away ao seu irmão no Reading Festival em agosto.>

Dois dias depois, a reunião foi anunciada, com a banda declarando: "As armas se calaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será televisionado".>

Houve uma corrida por ingressos, com mais de 10 milhões de pessoas solicitando ingressos somente para as 19 datas no Reino Unido.>

Aqueles que conseguiram ficaram chocados com os altos preços, especialmente quando os ingressos para ficar em pé anunciados a £155 (R$ 1,1 mil) foram reclassificados como "em demanda" e alterados na Ticketmaster para £355 mais taxas (R$ 2,6 mil)>

No palco, Liam minimizou o escândalo, perguntando ao público: "Vale a pena os £4.000 que você pagou por um ingresso?" (R$ 29,5 mil)>

A formação da banda em 2025 incluía Paul 'Bonehead' Arthurs e Gem Archer na guitarra, com Andy Bell no baixo e Joey Waronker na bateria. Crédito: Getty Images

Para muitos, a resposta foi sim. Cardiff estava repleta de fãs do Oasis de todo o mundo, incluindo Peru, Japão, Argentina, Espanha e Coreia do Sul.>

Um casal italiano tinha "live forever" (viver para sempre) inscrito em suas alianças de casamento. Uma mulher britânica, que esperava seu primeiro filho, escreveu "our kid" (nosso garoto) - apelido de Noel para Liam - em sua barriga.>

A cidade estava repleta de bonés e agasalhos de marca. Do lado de fora do estádio, um músico de rua empreendedor atraiu uma multidão ao tocar uma série de músicas do Oasis. Todos se juntaram a ele.>

No interior, a banda se ateve aos clássicos, com um setlist que só saiu da década de 1990 uma vez, para Little By Little, de 2002.>

As músicas se mantiveram notavelmente bem.>

A fome juvenil de faixas como Live Forever e Supersonic estalava de energia. E Cigarettes and Alcohol, escrita por Noel em 1991, sobre o descontentamento das classes trabalhadoras de Manchester após 15 anos de governo conservador, soou tão relevante em 2025 quanto na época.>

"Vale a pena se preocupar em encontrar um emprego quando não há nada pelo qual valha a pena trabalhar?", esbravejou Liam. Os fãs, jovens e idosos, vibraram com o reconhecimento e a aprovação.>

Já vi o Oasis muitas e muitas vezes e essa foi a melhor apresentação deles desde 1995, quando os vi apoiando o REM no Slane Castle, na Irlanda, enquanto se preparavam para o lançamento de (What's the Story) Morning Glory?>

Os fãs e alguns setores da imprensa britânica já estão especulando se a reaproximação de Liam e Noel se manterá - mas, pelas evidências no palco em Cardiff, os Gallaghers estão finalmente, tardiamente, loucos por isso mais uma vez.>

Noel Gallagher tocou várias músicas sozinho durante o show Crédito: Getty Images

A banda manteve sua produção dos anos 90 na maior parte do setlist Crédito: Getty Images

