Mundo

O zoológico europeu que pede animais de estimação para alimentar leões e tigres

O Zoológico de Aalborg afirma que esse programa único tem como objetivo simular o que seus predadores comeriam na natureza.

Bolsonaro preso: quais são as regras da prisão domiciliar?

Carmen Miranda: como estrela portuguesa virou maior símbolo internacional do Brasil

Em uma publicação no Instagram, o zoológico explica que tem a "responsabilidade de simular a cadeia alimentar natural dos animais", e que os animais de pequeno porte "constituem uma parte importante da dieta dos nossos predadores".>

O zoológico afirma que a presa fornecida dessa forma é "semelhante àquela que eles caçariam naturalmente na natureza" — e que isso é especialmente verdade no caso do lince-euroasiático.>

Outros predadores mantidos no zoológico incluem leões e tigres.>

Os animais pequenos podem ser doados durante a semana — no máximo, quatro por vez — sem necessidade de agendamento.>

No site, logo abaixo da foto de um tigre devorando um pedaço de carne, o Zoológico de Aalborg estabelece as condições para a doação de cavalos.>

Em comunicado, a vice-diretora do zoológico, Pia Nielsen, afirmou que os carnívoros são alimentados com animais menores "há muitos anos" no zoológico.>