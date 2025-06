Mundo

O vácuo de liderança do Hamas em momento crítico após fim do 'conselho de guerra' de Gaza

O anúncio da morte do principal comandante militar do Hamas, Mohammad Sinwar, por Israel confirma o fim do conselho que decidiu e organizou os ataques de 7 de outubro de 2023. A questão, agora, é qual caminho seguirá a organização e se ela ou seus sucessores poderão se tornar ainda mais radicais no futuro.

Publicado em 14 de junho de 2025 às 04:39

Do lado superior esquerdo, no sentido horário: os antigos líderes do Hamas Mohammed Sinwar (1975-2025), Yahya Sinwar (1962-2024), Mohammed Deif (1965-2024) e Marwan Issa (1965-2024) Crédito: IDF/Reuters/EPA

A confirmação da morte do principal comandante militar do Hamas, Mohammed Sinwar, durante um ataque israelense, fecha um capítulo sobre o grupo de líderes de elite na Faixa de Gaza que orquestrou os eventos de 7 de outubro de 2023.>

A morte de Sinwar se segue à de outras figuras centrais que fizeram parte do que veio a ser conhecido dentro do Hamas como o Conselho de Guerra.>

Sinwar, seu irmão Yahya, Mohammed Deif, Marwan Issa e um quinto membro não identificado formavam o núcleo clandestino que decidiu e orientou o ataque sem precedentes a Israel, que abalou a região e deu início ao conflito ainda em andamento em Gaza.>

O Conselho de Guerra, também conhecido como o Conselho dos Cinco, operava sob condições de extremo sigilo e segurança.>

As reuniões diretas entre seus membros eram extremamente raras. As comunicações ocorriam por meio de tecnologias antigas, consideradas mais seguras (como telefones fixos), ou por intermediários de confiança.>

Tudo isso fazia parte de um esforço para minimizar o risco de interceptação ou detecção do grupo.>

Este nível de sigilo não era apenas tático. Era uma consequência do papel fundamental do conselho na tomada de decisões estratégicas pelo Hamas – especialmente durante a preparação do que se tornaria o ataque mais mortal e complexo da história da organização.>

O exército israelense declarou que Mohammed Sinwar foi morto em maio, em um ataque a um túnel sob o complexo do hospital europeu em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza Crédito: Reuters

Os membros conhecidos do conselho incluíam:>

Mohammed Deif (1965-2024): comandante do braço militar do Hamas, as Brigadas Izzedine al-Qassam. Acredita-se que ele tenha arquitetado o ataque de 7 de outubro. Morto durante um ataque aéreo israelense, em julho de 2024. >

Yahya Sinwar (1962-2024): líder político do Hamas na Faixa de Gaza e sua autoridade mais influente nos últimos anos. Morto em um tiroteio contra tropas israelenses, em outubro de 2024. >

Mohammed Sinwar (1975-2025): alta figura militar e lugar-tenente de confiança de Deif. Israel declarou esta semana ter identificado seu corpo na Faixa de Gaza, após um ataque aéreo em maio. >

Marwan Issa (1965-2024): vice de Deif e elo vital entre o exército do Hamas e suas esferas políticas. Morto em um ataque aéreo israelense, em março de 2024. >

Uma quinta figura, cuja identidade permanece desconhecida do público. Encarregado de organizar o aparato de segurança do Hamas, ele foi alvo de tentativas de assassinato antes da guerra e em um ataque aéreo, ocorrido após o início dos conflitos. Uma fonte indica que ele sofreu lesões graves e não consegue mais se comunicar, nem conduzir atividades. >

O ataque de 7 de outubro trouxe imensas mudanças para o conflito entre Israel e os palestinos.>

A escala e a brutalidade do ataque surpreendeu observadores de todo o mundo, não só pelo seu impacto imediato, mas pela sua escala sem precedentes.>

As preparações militares do Hamas levaram anos. Elas incluíram a construção de imensos túneis e o acúmulo contínuo de foguetes e armas.>

Mas poucos analistas, personagens regionais e nem mesmo facções rivais da Palestina previram a magnitude daquela ofensiva.>

O grupo mantinha rigoroso controle dos moradores da Faixa de Gaza há muito tempo. Muitas vezes, eles impuseram duras medidas econômicas, como pesados impostos, a uma população já empobrecida para financiar seu desenvolvimento militar.>

Ainda assim, mesmo dentro do movimento, parece haver compreensão limitada da escala e das consequências do plano criado pelo Conselho de Guerra.>

A Faixa de Gaza foi devastada pela guerra que já dura 20 meses, desencadeada pelos ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023 Crédito: Reuters

A morte dos membros do conselho levanta uma questão fundamental: o que exatamente os levou a buscar um curso que muitos palestinos já descreveram como suicídio político?>

A resposta militar esmagadora de Israel e o isolamento internacional que se seguiu fizeram com que o ataque de 7 de outubro fosse cada vez mais considerado uma aposta motivada pelo desespero, sem uma estratégia clara de saída política, levando ao sofrimento em massa da população civil da Faixa de Gaza.>

Agora, com os principais tomadores de decisões mortos, talvez não seja mais possível descobrir quais eram as motivações mais profundas e os cálculos estratégicos por trás do ataque.>

Quais debates internos ocorreram dentro do conselho? Terá havido vozes dissidentes?>

O ataque terá sido uma tentativa de obter relevância regional, uma provocação programada em busca de mudanças na região ou um último e desesperado esforço para romper o cerco mantido há tanto tempo?>

As respostas a estas perguntas podem ter morrido com os homens que conceberam o plano.>

O desmantelamento do Conselho de Guerra faz com que o Hamas enfrente um possível vácuo de liderança em um momento crítico.>

Suas capacidades militares foram gravemente reduzidas.>

Sua liderança política sofre intensas pressões. Ela operou no Catar até novembro de 2024 e, hoje, seu paradeiro é desconhecido.>

E seus mecanismos tradicionais de controle da Faixa de Gaza foram profundamente prejudicados.>

Combatentes armados do Hamas em uniformes compareceram ao funeral de Marwan Issa, na região central da Faixa de Gaza, durante um cessar-fogo em fevereiro Crédito: Reuters

A falta de um comando estratégico centralizado pode levar à fragmentação do Hamas, ou ao surgimento de novas facções, talvez mais radicais.>

Também pode se abrir um caminho para a reorganização, se não pelo Hamas, por outros personagens palestinos que podem tentar preencher a lacuna deixada em aberto.>

A queda do Conselho de Guerra do Hamas marca o fim de um círculo interno sombrio, mas poderoso, que tomou uma das decisões mais relevantes da história do movimento.>

Seu legado, para os palestinos, poderá ser de ousada resistência ou de um erro de cálculo catastrófico.>

Mas um ponto está claro: com seu desaparecimento, uma era decisiva para a liderança do Hamas está chegando ao fim.>

