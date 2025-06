Mundo

O único brasileiro na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo

O Lasai, no Rio de Janeiro, é o único brasileiro na World's 50 Best — uma influente lista que seleciona os 50 melhores restaurantes do mundo.

Publicado em 20 de junho de 2025 às 08:38

Pratos do Lasai são feitos de acordo com o que está disponível em pomares do restaurante Crédito: Lasai/ Divulgação

O restaurante Lasai, no Rio de Janeiro, é o único brasileiro que aparece na World's 50 Best — uma influente lista anual que seleciona os 50 melhores restaurantes do mundo.>

"Abrigado em um casarão colonial lindamente restaurado, o Lasai (que significa 'tranquilo' em basco) oferece uma experiência gastronômica da fazenda à mesa", descreve o site da World's 50 Best.>

A publicação, divulgada nesta quinta-feira (19/06) destaca que o Lasai trabalha exclusivamente com produtos locais do Estado do Rio, além de produtos do pomar do chef Rafa Costa e Silva.>

"Abra mão do controle e deixe a cozinha decidir o que vem a seguir com o menu degustação 'Festival' ou opte pela opção 'Não Mexa Comigo', onde você escolhe sua entrada, prato principal e sobremesa", diz o site.>

>

"Prepare-se para degustar ceviche de palmito e chuchu, couve-flor defumada e picles colhidos no pomar. Tome seu digestivo no terraço escondido, com o Cristo Redentor observando você.">

No ano passado, o Lasai não aparecia na lista, que tinha outros dois brasileiros: a Casa do Porco, de Jefferson e Janaína Rueda, em 27º, e o Oteque, em 37º, do chef Alberto Landgraf, descrito como um "tempo dos frutos do mar".>

Tanto o Lasai como o Oteque ficam no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. A Casa do Porco — que também apareceu na lista em diversos anos anteriores lista, chegando a 7º lugar em 2022 — fica em São Paulo.>

O restaurante brasileiro que atingiu a posição mais alta na lista foi o D.O.M., de São Paulo, em 2012, escolhido na ocasião o 4º melhor do mundo. O World's 50 Best escolhe os melhores restaurantes do mundo desde 2002.>

A lista é elaborada por cerca de mil críticos, em um processo auditado pela Deloitte. A cada ano a lista de críticos — que considera um mix de gênero e nacionalidade dos envolvidos — é parcialmente renovada. A World's 50 Best Restaurantes é uma marca da empresa britânica de mídia William Reed, que publica diversos guias e revistas do mundo da gastronomia.>

Lasai: menu único por mais de R$ 1,3 mil

O Lasai é administrado por Rafa Costa e Silva e sua esposa Malena Cardiel. Costa e Silva passou parte da sua carreira no País Basco, onde trabalhou no premiado restaurante Mugaritz, na cidade de Errentería. O menu varia de acordo com o que é produzido em dois pomares de propriedade do restaurante — um em Itahnangá e outro no Vale das Videiras.>

O restaurante funciona somente à noite e recebe clientes apenas por reserva. No momento, não há reservas disponíveis.>

Existe apenas um menu — de degustação. O preço por pessoa é R$ 1.380. O restaurante não aceita restrições alimentares a pedido dos clientes relacionadas a glúten, lactose (intolerâncias ou alergias) e dietas veganas.>

Existe apenas uma mesa grande em estilo balcão, de frente para a cozinha, em que todos os clientes sentam juntos, podendo acomodar um máximo de 11 pessoas por vez.>

O Lasai possui duas estrelas do guia Michelin — outra referência internacional no mundo da gastronomia. A primeira estrela do restaurante foi conquistada em 2015.>

"Jantar neste restaurante com apenas 10 lugares é como assistir a um espetáculo, mas com os melhores lugares da casa", diz o guia Michelin.>

"Embora comece discretamente, a cozinha ganha vida à medida que os chefs se lançam à tarefa, com uma interação interessante entre o chef Rafa Costa e Silva e os seus convidados.">

"O menu degustação surpresa começa com uma variedade de aperitivos em que os vegetais são o centro das atenções — dispostos numa bandeja de madeira iluminada por um foco de luz no balcão — e servidos em diferentes formas e texturas.">

O Lasai é o 7º melhor restaurante da América Latina na lista dos World's 50 Best de 2025, atrás do Maido (Lima, primeiro lugar no ranking), Quintonil (Cidade do México, 3º lugar), Kjolle (Lima, 9º lugar), Don Julio (Buenos Aires, 10º lugar), Boragó (Santiago, 23º lugar) e Mérito (Lima, 26º lugar).>

Os dez melhores restaurantes do mundo em 2025, segundo a publicação, são: Maido (Lima), Asador Etxebarri (Atxondo, na Espanha), Quintonil (Cidade do México), Diverxo (Madri), Alchemist (Copenhagem), Gaggan (Bangkok), Sézanne (Tóquio), Table by Bruno Verjus (Paris), Kjolle (Lima) e Don Julio (Buenos Aires).>

