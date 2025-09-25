Mundo

O segredo do Japão para a vida longa: por que há tantas mulheres centenárias no país

O número de centenários japoneses subiu para 99.763 em setembro, com as mulheres representando 88% do total. Por que isso acontece e por que alguns questionam os números?

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:33

Em 2023, Tomoko Horino se tornou a consultora de beleza mais velha do mundo, com 100 anos Crédito: AFP via Getty Images

O número de pessoas com 100 anos ou mais no Japão atingiu um recorde de quase 100 mil, anunciou o governo do país.

Este é o 55º ano consecutivo em que o Japão bate o recorde de centenários no mundo. Na sexta-feira (12/9), o Ministério da Saúde japonês disse que existem hoje no país 99.763 pessoas com 100 ou mais anos. Desse total, 88% são mulheres.

O Japão tem a maior expectativa de vida do mundo e com frequência abriga em sua população a pessoa mais velha do planeta, embora alguns estudos contestem o número real de centenários globalmente.

Também é uma das sociedades que envelhecem mais rapidamente hoje. Japoneses tendem a seguir dietas mais saudáveis, porém, a taxa de natalidade no país é baixa.

A pessoa mais velha vivendo no Japão hoje é Shigeko Kagawa, uma mulher com 114 anos residente no subúrbio de Yamatokoriyama, na cidade de Nara.

O homem mais velho é Kiyotaka Mizuno, com 111, morador da cidade costeira de Iwata.

O ministro da Saúde do Japão, Takamaro Fukoka, parabenizou as 87.784 mulheres e os 11.979 homens com 100 ou mais anos de idade por sua longevidade e expressou sua "gratidão por seus muitos anos de contribuições para o desenvolvimento da sociedade".

As estatísticas foram divulgadas para marcar o Dia do Idoso no país, comemorado em 15 de setembro. Nessa data, todos os anos, novos centenários japoneses recebem uma carta de congratulações e uma caneca de prata, presente do primeiro-ministro do Japão. Neste ano, 52.310 indivíduos se qualificaram, segundo o ministério da Saúde.

As pessoas no Japão tendem a ter dietas mais saudáveis, menor prevalência de doenças comuns e uma cultura de exercícios em grupo Crédito: Getty Images

Dieta saudável e exercícios

Na década de 1960, o Japão era o país membro do G7 com a menor proporção de pessoas com mais de 100 anos. Desde então, o índice mudou dramaticamente.

Em 1963, quando as autoridades começaram a registrar o número de centenários, havia 153 pessoas com 100 ou mais anos no país.

O número subiu para 1000 em 1981 e chegou a 10 mil em 1998.

A maior expectativa de vida é atribuída a menos mortes por doenças cardíacas e formas mais comuns de câncer, em particular, os cânceres de mama e de próstata.

O Japão tem índices mais baixos de obesidade, importante fator de risco para essas doenças, graças a uma dieta com baixo consumo de carne vermelha e alto consumo de peixe, legumes e verduras.

Essa dieta também estaria associada a níveis mais baixos de pressão arterial e menor incidência de doenças vasculares.

O índice de obesidade é particularmente baixo entre as mulheres, o que pode talvez explicar por que mulheres japonesas têm expectativa de vida muito mais alta do que homens.

Enquanto no resto do mundo dietas passaram a incluir índices cada vez mais altos de açúcar e sal, no Japão a tendência foi outra, com bem-sucedidas campanhas de saúde pública convencendo a população a reduzir o consumo desses ingredientes.

Mas não é apenas uma questão de dieta. O povo japonês tende a permanecer ativo por mais tempo ao longo da vida, caminhando e usando transporte público mais do que idosos nos Estados Unidos e Europa.

Desde 1928, o programa diário de ginástica Rádio Taiso cumpre um importante papel na cultura japonesa. Transmitido pela TV, ele foi criado para incentivar o espírito comunitário e a saúde pública com três minutos e meio de exercícios que são praticados por pequenos grupos em todo o país.

Okinawa, uma 'zona azul'

Iniciado em 1975, o Estudo de Centenários de Okinawa é o mais longo do mundo a se debruçar sobre esse tema.

Nas últimas cinco décadas, o estudo vem analisando dietas, prática de exercícios, genética, práticas espirituais e padrões de comportamento de 3 mil pessoas.

A cidade de Okinawa é uma entre cinco regiões do mundo conhecidas como "zonas azuis", áreas onde a população costuma viver com saúde até a idade avançada.

As outras são Icaria (Grécia), Sardenha (Itália), Loma Linda (Califórnia, EUA) e Nicoya (Costa Rica).

Segundo o estudo, aproximadamente um terço dos centenários que vivem na cidade são independentes, tendo mantido altos níveis de atividade física ao longo de suas vidas.

Ressalvas

De acordo com projeções da ONU para 2024, 720 mil pessoas centenárias viveriam hoje no resto do mundo.

E esse numero deve subir para 3,7 milhões em 2054. Espera-se que a China ocupe o primeiro lugar em número de centenários, com 767 mil, seguida pelos Estados Unidos, Índia, Japão e Tailândia.

Vários estudos, no entanto, vêm questionando a validade de dados sobre o número de centenários no mundo. Eles sugerem que dados errados, registros públicos pouco confiáveis e a falta de certidões de nascimento poderiam estar por trás dos números elevados.

Em 2010, uma auditoria feita pelas autoridades japonesas identificou mais de 230 mil pessoas supostamente com 100 anos ou mais que não puderam ser localizadas. Algumas delas tinham, na verdade, morrido décadas antes.

O erro na contagem foi atribuído à falta de atualização dos registros. Suspeita-se, também, de que algumas famílias escondam a morte de parentes idosos de forma a continuar recebendo suas aposentadorias.

Um inquérito foi aberto na época após os restos mortais de Sogen Koto, tido como o homem mais velho vivendo em Tokyo, aos supostos 111 anos, terem sido encontrados na casa de sua família 32 anos após sua morte.

