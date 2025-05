Mundo

O que se sabe sobre suspeita de bomba na Esplanada dos Ministérios

A ocorrência ainda está em andamento e acontece nas proximidades do edifício compartilhado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e das pastas dos Direitos Humanos e do Esporte.

Publicado em 22 de maio de 2025 às 18:38

Uma suspeita de bomba levou três ministérios a serem evacuados nesta quarta-feira (22/5), em Brasília. >

A ocorrência ainda está em andamento e acontece nas proximidades do edifício compartilhado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e das pastas dos Direitos Humanos e do Esporte.>

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) foi acionada para atender à ocorrência.>

Segundo a PM-DF, um homem acompanhado da família "nas proximidades de um pacote suspeito", recusava-se a se afastar do local, "levantando indícios de potencial ameaça". >

>

Conforme uma outra fonte com conhecimento do assunto, o homem teria estourado uma bombinha explosiva do tipo "cabeção" por volta de 15h40, o que levou a polícia a ser acionada. >

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) está no local, negociando, e o prédio ocupado pelos três ministérios foi evacuado. Bombeiros e esquadrão antibomba também estão no local, mas até agora não há feridos.>

Segundo uma fonte da Polícia Civil do DF, trata-se de uma pessoa em surto, com problemas mentais, que desejava ser atendida no Ministério do Desenvolvimento Social. A pasta é responsável por políticas de assistência social e programas sociais, como o Bolsa Família, entre outros. >

Imagens feitas por pessoas que estão no local mostram que o homem está acompanhado da mulher e de duas crianças. >

Bombas no STF em 2024

No ano passado, duas explosões aconteceram na noite de 13 de novembro nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, deixando uma pessoa morta.>

Um boletim de ocorrência da Polícia Civil do Distrito Federal identificou o homem que morreu como Francisco Wanderley Luiz. Ele próprio lançou explosivos contra o STF e deitou sobre um artefato que explodiu em seguida.>

Wanderley Luiz disputou a eleição de 2020 na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, pelo Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. >

Nas urnas, ele se identificou como Tiü França, mas não conseguiu número de votos suficientes para ser eleito vereador.>

