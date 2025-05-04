O que se sabe sobre prisão de homem após polícia identificar ameaça de bomba em show da Lady Gaga no Rio

Crédito: REUTERS/Pilar Olivares

Após a polícia civil do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça e Segurança Pública identificarem uma ameaça de ataque a bomba no show da Lady Gaga , no sábado (3/5), no Rio de Janeiro, um homem foi preso em flagrante e um adolescente foi apreendido.

Foi "uma ação conjunta contra um grupo que disseminava discurso de ódio e preparava um plano, principalmente contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+", disse a polícia civil do Rio de Janeiro.

A operação, batizada de Fake Monster (os fãs da cantora são conhecidos como little monsters), aconteceu depois que a polícia identificou que os envolvidos "estavam recrutando participantes, inclusive adolescentes, para promover ataques integrados com uso de explosivos improvisados e coquetéis molotov".

Segundo as autoridades, o plano era tratado como um "desafio coletivo", com o objetivo de conseguir notoriedade nas redes sociais.

A polícia informou que o homem, "líder do grupo", foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul e um adolescente foi apreendido por armazenamento de pornografia infantil no Rio de Janeiro.

"Os alvos da operação atuavam em plataformas digitais, promovendo a radicalização de adolescentes, a disseminação de crimes de ódio, automutilação, pedofilia e conteúdos violentos como forma de pertencimento e desafio entre jovens", informou a polícia.

Lady Gaga reuniu mais de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio Crédito: ANTONIO LACERDA/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Com o apoio das polícias civis de outros estados, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra nove alvos nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, no Rio; Cotia, São Vicente e Vargem Grande Paulista, em São Paulo; São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul; e Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso.

Nos endereços, segundo a polícia, foram coletados dispositivos eletrônicos e outros materiais para "robustecer as investigações".

A polícia do Rio informou, ainda, que um mandado de busca e apreensão em Macaé tinha como foco uma pessoa que "ameaçava matar uma criança ao vivo, e responde por terrorismo e induzimento ao crime".

"A operação foi deflagrada para neutralizar as condutas digitais que vinham sendo articuladas, com potencial risco ao público do evento, sem que houvesse qualquer impacto para os frequentadores. O trabalho foi executado com discrição e precisão, evitando pânico ou distorção das informações junto à população", disse a polícia.