Mundo

O que se sabe sobre astros da NBA presos em operação contra jogos ilegais que envolve até máfia nos EUA

Ao todo 34 pessoas foram presas pelo FBI nesta quinta-feira (23/10) acusadas de participar de dois grandes esquemas de manipulação de apostas esportivas e jogos de pôquer

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 23:32

Terry Rozier (à esquerda) e Chauncey Billups (à direita) estão entre os 34 presos em mega operação do FBI contra esquema de apostas e fraudes em jogos de azar nos EUAD Crédito: Getty Images/BBC

Um jogador e um técnico da NBA estão entre as mais de 30 pessoas presas nesta quinta-feira (23/10) em uma operação deflagrada pelo FBI que investiga um grande esquema de apostas esportivas ilegais e manipulação de jogos de pôquer ligados à máfia nos Estados Unidos.

O jogador do Miami Heat, Terry Rozier, e o técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, foram citados por promotores federais em dois casos distintos, mas ambos envolvendo fraude.

A NBA informou o afastamento imediato de Billups e Rozier de seus respectivos times.

Rozier, de 31 anos, está entre as seis pessoas presas por supostas irregularidades em apostas, incluindo outros jogadores da NBA que podem ter fingido lesões para influenciar os mercados de apostas.

O grupo também teria usado informações privilegiadas e confidenciais de jogadores para ajudar terceiros a lucrar.

Já Billups, um jogador do Hall da Fama que treina o Portland Trail Blazers desde 2021, é uma das 31 pessoas acusadas em um caso separado de fraude em jogos ilegais de pôquer envolvendo jogadores aposentados e patrocinados por famílias criminosas da Cosa Nostra.

13 membros e associados das famílias Bonnnano, Genovese e Gambino foram presos.

Segundo o FBI, os envolvidos nos jogos usavam tecnologias especiais, incluindo lentes de contato capazes de ler cartas, máquinas de embaralhar adulteradas e métodos de comunicação secreta entre comparsas.

O diretor do FBI, Kash Patel, disse que a fraude "incompreensível" envolveu dezenas de milhões de dólares ao longo de muitos anos.

Departamento de Justiça dos EUA e FBI durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (23/10) Crédito: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

O ex-jogador da NBA Damon Jones também foi preso. Segundo promotores, ele é acusado de participar nos dois esquemas — tanto de apostas esportivas quanto de jogos ilegais de pôquer.

O advogado James Trusty, que representa Rozier, negou as acusações contra o atleta e disse que elas se baseiam em "fontes espetacularmente inacreditáveis, em vez de se basearam em evidências reais de irregularidades".

Trusty disse que Rozier nunca fingiu uma lesão ou avisou a alguém sobre ela, como alegam os promotores.

De acordo com a CBS News, parceira da BBC nos EUA, Rozier foi liberado após ter dado sua casa de US$ 6 milhões na Flórida como garantia.

Já o advogado de Billups, Chris Heywood, providenciou a liberação do técnico sob as condições de que ele entregasse seu passaporte, obtivesse uma fiança, restringisse suas viagens e se abstivesse de jogar ou contatar outros réus, segundo informações do veículo local The Oregonian/OregonLive.

Como os jogos de pôquer eram fraudados

Um dos casos investigados inclui um sistema de fraude de jogos ilegais de pôquer.

Segundo o Departamento de Justiça, desde 2019 os integrantes do esquema organizavam jogos de pôquer ilegais clandestinos que eram secretamente manipulados usando tecnologia de trapaça.

Eles usavavam máquinas de embaralhamento modificadas, que possuíam tecnologia que permitia ler todas as cartas do baralho e determinar qual jogador teria a mão vencedora.

Essas informações, segundo o FBI, eram transmitidas a um cúmplice externo, que as enviava por celular para um jogador sentado à mesa, que, por sua vez, enviava sinais secretos para outros jogadores na mesa.

Assim, eles conseguiam vencer os jogos de pôquer contra as vítimas.

Os réus também são acusados ​​de usar uma bandeja de fichas de pôquer que lia as cartas secretamente usando câmeras escondidas, uma mesa de raio-X que podia ler cartas viradas para baixo e lentes de contato ou óculos especiais que podiam ler cartas pré-marcadas.

O Departamento de Justiça afirma que as vítimas perderam pelo menos US$ 7 milhões com jogos de pôquer fraudados, com atos violentos como agressão e roubo usados ​​para garantir o pagamento de dívidas por meio de membros da máfia.

Nocella descreveu o esquema de fraude como "lucrativo e altamente sofisticado para enganar as vítimas e roubar milhões de dólares".

Como funcionava o esquema de apostas

Já o segundo caso investigado pela polícia inclui manipulações de apostas esportivas.

Segundo o FBI, os integrantes do esquema obtinham informações sobre jogadores da NBA que não eram públicas e as vendiam para influenciar no esquema de apostas, conforme mostram documentos judiciais.

Damon Jones, por exemplo, trabalhou como assistente técnico não oficial do Los Angeles Lakers durante a temporada 2022–2023 — um cargo que lhe dava acesso a informações médicas sobre os jogadores.

Os promotores alegam que, antes de uma partida dos Lakers em fevereiro de 2023, Jones informou a um cúmplice não identificado que determinado jogador estava lesionado e não jogaria naquela noite, o que daria vantagem ao time adversário.

"Faça uma grande aposta em Milwaukee esta noite antes que a informação vaze! [Jogador 3] está fora hoje à noite", escreveu Jones em uma mensagem para seu associado, segundo o documento judicial. E, como esperado, os Lakers perderam aquela partida.

Damon Jones, ex-jogador da NBA, é acusado de participar tanto do esquema de apostas esportivas ilegais quanto de fraudes em jogos de pôquer Crédito: G Fiume/Getty Images

O esquema, porém, nem sempre funcionava.

Os promotores afirmam que, antes de uma partida dos Lakers em janeiro de 2024, Jones soube que um dos melhores jogadores do time — cujo nome foi suprimido dos documentos — tinha uma lesão que provavelmente afetaria seu desempenho.

Jones e um cúmplice teriam vendido essa informação a um apostador esportivo, também listado como réu na acusação, por US$ 2.500. Esse apostador então apostou US$ 100.000 contra os Lakers com base na informação comprada de Jones, segundo o documento.

Mas o jogador supostamente lesionado acabou jogando conforme sua média da temporada, e os Lakers venceram.

Isso levou o apostador a pedir seu dinheiro de volta — os US$ 2.500 pagos pela informação —, pedido que Jones e seu associado recusaram, conforme o documento judicial.

Quais jogos da NBA teriam recebido apostas ilegais?

De acordo com o Departamento de Justiça, sete jogos da NBA, que aconteceram entre fevereiro de 2023 e março de2024 teriam sido alvo de apostas ilegais.

O procurador-geral dos Estados Unidos, Joseph Nocella Jr., afirmou que os réus "transformaram o basquete profissional em uma operação criminosa de apostas, usando vestiários privados e informações médicas para enriquecer e fraudar casas de apostas legítimas."

As partidas são:

Jogo do Charlotte Hornets em 23 de março de 2023

Terry Rozier teria avisado a um cúmplice que planejava deixar o jogo mais cedo devido a uma lesão. Os participantes do esquema então apostaram mais de US$ 200.000 que Rozier teria um desempenho abaixo do esperado, antes de ele sair da partida após nove minutos. Isso gerou dezenas de milhares de dólares em lucro, segundo o Departamento de Justiça.

Jogo do Portland Trail Blazers em 24 de março de 2023

Eric Earnest teria recebido e repassado informações privilegiadas de um técnico da NBA de que vários jogadores dos Blazers ficariam de fora da partida contra o Chicago Bulls. Antes que a informação se tornasse pública, Marves Fairley e seus associados teriam apostado mais de US$ 100.000 contra os Blazers e "obtido ganhos significativos".

Jogo do Orlando Magic em 6 de abril de 2023

Marves Fairley teria lucrado com uma dica de que vários dos principais jogadores do Orlando Magic ficariam de fora do jogo contra o Cleveland Cavaliers. Ele é acusado de apostar cerca de US$ 11.000 a favor dos Cavaliers superando a margem de pontos.

Jogos do Los Angeles Lakers em 9 de fevereiro de 2023 e 15 de janeiro de 2024

O ex-jogador e técnico da NBA Damon Jones teria fornecido a parceiros do esquema informações médicas confidenciais sobre jogadores dos Lakers, antes que fossem divulgadas publicamente, para que eles pudessem fazer apostas.

Jogos do Toronto Raptors em 26 de janeiro de 2024 e 20 de março de 2024

Jontay Porter, então jogador do Toronto Raptors, teria informado a cúmplices que sairia prematuramente das partidas marcadas para essas datas. Quando ele realmente deixou ambos os jogos mais cedo, diversas apostas fraudulentas foram bem-sucedidas, segundo o Departamento de Justiça.

O que diz a NBA

Após as prisões, a NBA divulgou um comunicado anunciando o afastamento de Rozier e Billups de seus respectivos times.

"Estamos revisando as acusações federais anunciadas hoje. Terry Rozier e Chauncey Billups estão sendo afastados imediatamente de suas equipes e continuaremos a cooperar com as autoridades competentes. Levamos essas alegações com a máxima seriedade, e a integridade do nosso jogo continua sendo nossa principal prioridade", declarou.

O sindicato que representa os jogadores da NBA disse à BBC que quer o "devido processo legal" para os jogadores presos.

A Associação Nacional de Jogadores de Basquete (NBPA) representa os atuais jogadores profissionais de basquete, defendendo sua proteção e seus benefícios.

"A integridade do jogo é primordial para os jogadores da NBA, mas também o é a presunção de inocência, e ambos são prejudicados quando a popularidade dos jogadores é mal utilizada para chamar a atenção", disse um porta-voz da NBPA.

"Garantiremos que nossos membros sejam protegidos e tenham seus direitos ao devido processo legal durante esse processo."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta