Mundo

O que impressão digital 'mais antiga do mundo' revela sobre os neandertais

Uma pedra com a aparência de um rosto pode se tornar 'a primeira obra de arte portátil' já encontrada relacionada aos neandertais.

Publicado em 28 de maio de 2025 às 11:38

Imagem da impressão digital obtida por meio da análise multiespectral do ponto vermelho encontrado na pedra Crédito: Álvarez-Alonso et al

Cientistas na Espanha afirmam ter descoberto a impressão digital humana completa mais antiga do mundo após escavarem uma pedra que, segundo eles, se assemelha a um rosto humano e sugere que os neandertais eram capazes de fazer arte.>

Acredita-se que um neandertal tenha mergulhado o dedo em um pigmento vermelho para pintar um nariz em um seixo há cerca de 43 mil anos. >

A pedra foi descoberta no Abrigo de San Lázaro, uma cavidade rochosa em Segóvia, na Espanha.>

A "posição estratégica" do ponto vermelho levou os cientistas a considerá-lo uma evidência do "comportamento simbólico" dos neandertais, sugerindo que eles tinham a capacidade de pensar de forma abstrata.>

>

Esta descoberta contribui para o debate sobre a capacidade dos neandertais de fazer arte, de acordo com a coautora do estudo, María de Andrés-Herrero, professora da Universidade Complutense de Madri, na Espanha.>

A pedra à esquerda, antes de ser escavada, e à direita depois de ser desenterrada Crédito: Álvarez-Alonso et al

A surpresa

Em entrevista ao programa Newsday, da BBC, Andrés-Herrero afirmou que as escavações no abrigo começaram há cinco anos e que, em 2022, eles encontraram a pedra a 1,5 metro de profundidade, abaixo de sedimentos de grupos neandertais.>

"No início, não conseguíamos acreditar no que estávamos vendo, porque havia uma pedra maior em comparação com as outras pedras encontradas neste sítio arqueológico, com um ponto vermelho bem no centro, que parecia um rosto humano.">

Não estava claro se o ponto tinha sido feito com ocre, um pigmento natural de argila. Depois que os pesquisadores conseguiram confirmar que o ponto era, de fato, um pigmento, Andrés-Herrero explicou que eles entraram em contato com a polícia científica da Espanha para apoiar seus esforços.>

A equipe realizou uma pesquisa aprofundada por meio da análise multiespectral — e identificou uma impressão digital.>

A análise também sugeriu que a impressão digital pertencia a um adulto do sexo masculino, de acordo com a equipe.>

Mas o arqueólogo David Álvarez Alonso, coautor do estudo, afirmou que, como não havia outras referências neandertais com as quais comparar as impressões digitais, era difícil dizer com certeza.>

Um objeto único

A pedra é considerada 'o único objeto de arte portátil pintado pelos neandertais' Crédito: Álvarez-Alonso et al

Em uma entrevista coletiva de imprensa sobre a descoberta, o secretário de Cultura Gonzalo Santonja disse que a pedra era o objeto portátil pintado mais antigo do continente europeu, e "o único objeto de arte portátil pintado pelos neandertais".>

Andrés-Herrero afirmou que as descobertas do seu grupo de pesquisa representam "uma contribuição importante para o debate sobre a capacidade simbólica dos neandertais, uma vez que representa o primeiro objeto conhecido com marca de pigmento em um contexto arqueológico" — e é "evidente que se trata de um sítio arqueológico neandertal".>

Além disso, a impressão digital humana foi encontrada em um contexto não utilitário, acrescentou a especialista, o que sugere que o ponto na pedra tinha fins artísticos.>

A professora também afirmou que é a primeira vez que os cientistas descobrem uma pedra em um contexto arqueológico com um ponto vermelho de ocre, o que significa que os neandertais levaram para o abrigo.>

Acredita-se que um dos neandertais encontrou a pedra, "que chamou sua atenção por causa das fissuras, e ele deixou intencionalmente sua marca com uma mancha de ocre [pigmento] no centro do objeto", explicou Alonso, citado pela agência de notícias espanhola Europa Press.>

Os pesquisadores acreditam que a marca não foi acidental porque, de acordo com suas descobertas, o pigmento vermelho não existe naturalmente no abrigo, o que significa que ele foi "intencionalmente levado" para lá.>

Em seu artigo, publicado na revista acadêmica Archaeological and Anthropological Sciences, os pesquisadores escreveram: "O seixo do abrigo rochoso de San Lázaro apresenta uma série de características que o tornam excepcional, com base nas quais o classificamos como um símbolo visual que poderia ser considerado uma peça de arte portátil em alguns contextos".>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta