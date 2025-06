Mundo

O que é o paradoxo da escolha, que nos deixa descontentes mesmo quando tomamos decisões

Quanto mais opções, mais difícil é escolher, e o resultado da nossa escolha nunca é satisfatório

Alguma vez você demorou mais para escolher um filme ou uma série em uma plataforma de streaming do que para assisti-lo? Ou, mesmo depois de pesquisar muito para comprar algo online, ficou com dúvidas se tinha feito a melhor escolha ? >

Em uma sociedade com tantas possibilidades, escolher algo se tornou uma fonte de ansiedade : o que a princípio parecia uma vantagem pode acabar sendo um fardo. >

A psicologia define isso como "o paradoxo da escolha": quanto mais opções temos, mais difícil é escolher, e menos satisfeitos ficamos com a decisão . >

Quando a escolha vira um problema

Um estudo de Sheena Iyengar e Mark Lepper demostrou que os consumidores eram menos propensos a comprar geleias quando expostos a uma variedade de 24 sabores do que quando a variedade era de apenas seis. A quantidade de opções não apenas dificulta a decisão, como também reduz a satisfação com o que foi escolhido. >

Dois estilos para a tomada de decisões

Essa distinção foi formalizada em um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology (Jornal de Personalidade e Psicologia Social, na tradução livre para o inglês). >