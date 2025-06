Mundo

O objetivo maior de Israel por trás dos ataques ao Irã

Os líderes israelenses podem esperar que os ataques de sexta-feira iniciem uma reação em cadeia que leve a uma agitação que derrube a República Islâmica, escreve Amir Azimi

Publicado em 14 de junho de 2025 às 06:39

Alguns ataques israelenses atingiram áreas populosas em Teerã e em outros lugares Crédito: Getty Images

Além do objetivo declarado de Israel de destruir o que ele chama de ameaça existencial da capacidade nuclear do Irã com seus ataques na sexta-feira, Benjamin Netanyahu tem um objetivo mais amplo - a mudança de regime em Teerã.>

Nesse cenário, ele pode esperar que os ataques sem precedentes iniciem uma reação em cadeia que leve a uma agitação que derrube a República Islâmica.>

Ele disse em uma declaração na noite de sexta-feira que "chegou a hora de o povo iraniano se unir em torno de sua bandeira e de seu legado histórico, defendendo sua liberdade do regime maligno e opressor".>

Muitos iranianos estão insatisfeitos com a situação da economia, a falta de liberdade de expressão, os direitos das mulheres e os direitos das minorias.>

O ataque de Israel representa uma ameaça real à liderança do Irã.>

Os ataques mataram o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC), o chefe do estado-maior das forças armadas e muitos outros chefes de alto escalão da IRGC, e o ataque israelense ainda não terminou. O Irã retaliou durante a tarde, com a Guarda Revolucionária dizendo que realizou ataques contra "dezenas de alvos, centros militares e bases aéreas".>

A situação se agravou rapidamente e, após os ataques de mísseis retaliatórios do Irã, Netanyahu disse: "Mais coisas estão a caminho".>

Mais líderes do Irã poderiam ser alvos.>

Israel pode calcular que os ataques e assassinatos podem perturbar o regime e abrir caminho para uma revolta popular.>

Pelo menos é isso que Netanyahu espera.>

Mas isso é uma aposta - uma grande aposta.>

Não há evidências de que essa reação em cadeia será iniciada em primeiro lugar, mas, mesmo que seja iniciada, não está claro aonde esse processo pode levar.>

Quem tem mais poder no Irã são as pessoas que controlam as forças armadas e a economia, e a maior parte desse poder está nas mãos dos linha-dura do IRGC e de alguns outros órgãos não eleitos.>

Eles não precisam dar um golpe de Estado porque já estão no poder e podem levar o Irã a uma direção mais conflituosa.>

Mísseis lançados do Irã vistos sobre Jerusalém Crédito: EPA-EFE/Shutterstock

Outro resultado possível poderia ser o colapso do regime seguido pela queda do Irã no caos.>

Com uma população de cerca de 90 milhões de pessoas, os eventos no país teriam um impacto enorme em todo o Oriente Médio.>

O resultado desejado por Israel parece ser uma revolta que termine com uma força amiga assumindo o controle, mas uma questão importante aqui é quem poderia ser a alternativa?>

As forças de oposição iranianas têm sido altamente fragmentadas nos últimos anos e não há opções claras nesse sentido.>

Após os distúrbios de 2022, conhecidos como o movimento "Woman Life Freedom", que tomaram a maior parte do Irã como uma tempestade, alguns grupos de oposição tentaram formar uma coalizão de uma ampla gama de grupos e ativistas contrários à República Islâmica.>

Mas isso não durou muito tempo devido a diferenças em suas opiniões sobre quem lidera a coalizão e qual será o formato do regime após a derrubada do atual.>

Os líderes de Israel podem ver alguns desses grupos ou personagens como alternativas preferidas.>

Por exemplo, o ex-príncipe herdeiro iraniano Reza Pahlavi, filho do antigo xá do Irã, que foi derrubado na revolução islâmica de 1979 no país.>

Ele vive no exílio e tem tentado ativamente influenciar jogadores estrangeiros a apoiarem sua causa.>

Ele também visitou Israel nos últimos anos.>

Embora ele tenha ganhado popularidade entre alguns iranianos, não está claro se isso poderia se transformar rapidamente em uma força para a mudança de regime.>

Há também o Mujahideen-e Khalq (MEK), um grupo de oposição exilado que apóia a derrubada da República Islâmica, mas é contra o retorno à monarquia.>

Fundado como um grupo muçulmano de esquerda, anteriormente se opunha firmemente ao xá.>

Após a revolução, a MEK foi para o Iraque e se uniu a Saddam Hussein no início da década de 1980 durante a guerra contra o Irã, o que a tornou impopular entre muitos iranianos.>

O grupo continua ativo e tem amigos nos EUA, alguns deles próximos ao grupo de Donald Trump.>

No entanto, parece ter menos influência sobre a Casa Branca do que durante o primeiro mandato de Trump, quando altos funcionários dos EUA, incluindo Mike Pompeo, John Bolton e Rudy Giuliani, compareceram a reuniões da MEK e fizeram discursos de apoio.>

Há também outras forças políticas, desde aquelas que querem estabelecer uma democracia secular até aquelas que buscam uma monarquia parlamentar e assim por diante.>

Pode ser muito cedo para analisar a extensão total dos ataques de sexta-feira, mas durante as trocas de tiros entre o Irã e Israel no ano passado, não houve fortes indícios de que os iranianos viram essas situações como uma oportunidade para derrubar o regime.>

No entanto, esses eventos não chegaram nem perto do nível de destruição dos ataques de sexta-feira.>

O objetivo do Irã

Também devemos perguntar qual é o objetivo final do Irã agora.>

Apesar de alvejar vários alvos em Israel, o Irã não parece ter muitas boas opções.>

Alguns podem considerar que a saída mais segura é continuar a se envolver em negociações com os EUA e tentar diminuir a escalada a partir daí.>

Mas voltar às negociações, como Trump exigiu, é uma escolha difícil para os líderes do Irã, pois isso significaria que eles aceitaram a derrota.>

Outra opção é continuar com os ataques retaliatórios contra Israel.>

Essa parece ser a opção mais desejada por eles.>

Isso é o que os líderes iranianos prometeram aos seus apoiadores, mas, mesmo que os ataques continuem, isso pode convidar outros ataques de Israel.>

No passado, Teerã ameaçou atacar bases, embaixadas e pontos de interesse dos EUA na região.>

Mas isso não é fácil de conseguir e atacar os EUA os colocaria diretamente na disputa, que é o que o Irã menos deseja.>

Nenhuma dessas opções é fácil para nenhum dos lados e suas consequências são difíceis de prever.>

Ainda é cedo para saber quais serão as consequências e só saberemos quando a situação se estabilizar.>

