O mistério do líder tibetano de 6 anos que desapareceu

O Tibete acusa a China de ter sequestrado o menino, identificado como 11 Panchen Lama, a segunda figura espiritual mais importante do budismo tibetano

Publicado em 16 de maio de 2025 às 16:39

Essa é a única foto disponível de Gedhun Choekyi Nyima, a "reencarnação" do segundo líder mais importante do budismo tibetano Crédito: The Tibet Museum

Tibetanos ao redor do mundo relembram, neste sábado (17/05), o 30º aniversário de desaparecimento de Panchen Lama.>

No dia 14 de maio de 1995, Dalai Lama — líder espiritual dos budistas tibetanos exilados — reconheceu um garoto de 6 anos, de nome Gedhum Choekyi Nyima, como a reencarnação de Panchen Lama, a segura figura mais importante da religião. >

Três dias depois, o menino desapareceu. Desde então, não houve nenhuma notícia independente de seu paradeiro ou destino. >

As autoridades chinesas admitem saber onde Nyima está, mas forneceram pouquíssima informação sobre o tibetano, que hoje estaria com 36 anos. >

>

A BBC contatou o governo chinês para esclarecer a situação atual do Panchen Lama. A embaixada chinesa em Londres respondeu que "o indivíduo em questão é apenas um cidadão chinês comum, vivendo uma vida normal. Nem ele nem sua família desejam ser submetidos a atenção pública desnecessária" e pediu que a BBC "reavaliasse prosseguir" com a reportagem.>

Em 2020, contudo, eles divulgaram um comunicado dizendo que Nyima tinha se formado na universidade, tinha um emprego e que ele e sua família não queriam que ninguém incomodasse suas "vidas normais atuais".>

Grupos de direitos humanos descrevem Nyima como "o prisioneiro político mais jovem do mundo" e têm apoiado, de forma consistente, os apelos dos tibetanos para que ele seja solto. >

Quando Panchen Lama desapareceu ?

Budistas tibetanos acreditam na reencarnação, e que pessoas com maior realização espiritual podem decidir quando e onde isso ocorrerá.>

Depois da morte do 10º Panchen Lama, em 28 de janeiro de 1989, sob circunstâncias suspeitas — alguns acreditam que ele foi envenenado —, começaram os esforços para identificar sua reencarnação. >

Uma comitiva de busca liderada por um monge sênior identificou um menino nascido em 25 de abril de 1989, filho de Kunchok Phuntsog e Dechen Chodon, no distrito de Lhari, no Tibete, como sendo essa reencarnação. >

O mosteiro de Tashilhunpo é hoje liderado por um Panchen Lama diferente, nomeado pela China t Crédito: Getty Images

Um documento detalhado apresentado pela Sociedade para Povos Ameaçados, uma organização não governamental de caráter consultivo junto à Secretaria-Geral da ONU, acusa o governo chinês de sequestrar toda a família de Nyima e deter o monge responsável por liderar as buscas pela reencarnação de Panchen Lama.>

O governo exilado tibetano descreve o desaparecimento de Nyima como um dos "exemplos mais gritantes das graves violações de direitos humanos cometidas pela China".>

"Desde então, seu paradeiro e condição permanecem desconhecidos, sob segredo de estado. Nós apelamos para que o governo chinês revele a localização de Panchen Lama e garanta seu bem-estar", disse Tenzin Lekshay, porta-voz da Administração Central Tibetana.>

Nenhum país reconhece formalmente o Tibete como um governo no exílio.>

'Panchen falso'

Um novo Panchen Lama foi nomeado pela China e participa de eventos oficiais do Partido Comunista Crédito: Getty Images

A China se recusou a reconhecer o Panchen Lama nomeado por Dalai Lama e, em 1995, escolheu seu próprio candidato, Gyaltsen Norbu, como o 11º Panchen Lama.>

Embora ele participe de conferências do Partido Comunista e eventos oficiais, ele não tem apoio popular e é frequentemente chamado de "Panchen falso" pelos tibetanos no exílio. >

Nyima, por outro lado, possivelmente receberia mais reconhecimento dentro do Tibete, mas fotos de Dalai Lama e do Panchen Lama são proibidas no território. >

De qualquer forma, só existe uma foto em circulação do garoto que foi "arrancado pelas autoridades". >

Por que Panchen Lama importa para o Tibete?

No budismo tibetano, Panchen Lama está abaixo apenas de Dalai Lama, que fugiu do Tibete em 1959 e se tornou símbolo de resistência ao controle da China na região. Ele completará 90 anos em 6 de julho deste ano. >

Descobrir o destino do garoto desaparecido é ainda mais importante agora porque Dalai Lama e Panchen Lama são responsáveis por reconhecer a reencarnação um do outro. >

"O governo chinês sequestrou um menino de 6 anos e sua família, e desapareceu com eles por 30 anos para controlar a escolha do próximo Dalai Lama e, assim, do budismo tibetano", disse Yalkun Uluyol, pesquisador no Human Rights Watch. >

"Todos que estão preocupados deveriam pressionar o governo chinês para acabar com essa crueldade e garantir a segurança e liberdade de Gendun Choki Nyima e sua família.">

Dalai Lama vai completar 90 anos em julho Crédito: Getty Images

O que diz a China sobre Panchen Lama

Logo depois do desaparecimento de Nyima, a China informou ao grupo de trabalho da ONU que "nunca houve um caso de desaparecimento ou sequestro da família da criança reencarnada". >

No ano seguinte, o país disse que algumas "almas sem escrúpulos" tentaram contrabandear o menino para o exterior, e que, por isso, os pais haviam solicitado proteção, concedida pelo governo.>

Apesar desse suposto esquema de segurança, Beijing declarou que o garoto e sua família estavam tendo uma vida normal e não queriam ser incomodados, algo que tem sido repetido desde então.>

Imagem gerada por um artista forense mostra como o Panchen Lama desaparecido estaria aos 30 anos Crédito: INTERNATIONAL TIBET NETWORK

Em 1998, o governo chinês disse ao grupo de trabalho da ONU que a mãe de Panchen Lama estava cumprindo sentença na prisão, embora não seja claro pelo que ou por quanto tempo ela foi presa.>

Em 2000, Robin Cook, então secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, informou que a China havia mostrado a oficiais britânicos duas fotos de um garoto que seria o Panchen Lama desaparecido. Os britânicos foram autorizados a ver as fotografias, mas não a ficar com elas.>

A BBC pediu ao governo chinês que esclarecesse a situação atual do Panchen Lama desaparecido, mas não recebeu nenhuma resposta até a publicação desta reportagem. >

Existe alguma esperança em encontrá-lo?

Com ajuda do artista forense Tim Widden, ativistas tibetanos criaram uma imagem de como estaria, aos 30 anos, o Panchen Lama desaparecido. Mas não houve progresso em localizá-lo.>

Para muitos tibetanos, a incerteza sobre o destino de Panchen Lama é uma experiência traumática. Comunidades tibetanas na Índia e na Europa continuam realizando protestos pedindo pela sua libertação. >

"Dói imaginar que ele está preso há 30 anos. Nós rezamos e fazemos protestos todos os dias para que ele seja liberado. Para o povo tibetano, ele não é apenas um líder espiritual, mas uma esperança para o futuro de Tibete", disse o ativista e escritor tibetano Tenzin Tsundue. >

"Eu acho que ele está vivo e tenho esperança de vê-lo", afirmou, acrescentando que acredita que a China vai usar sua figura para controlar a narrativa da próxima reencarnação de Dalai Lama. >

O ativista Tenzin Tsundue acredita que Panchen Lama ainda está vivo Crédito: Tenzin Tsundue

O governo em exílio do Tibete afirma que a ausência de Panchen Lama é profundamente sentida. >

"O 10º Panchen Lama teve um papel crucial na preservação da língua tibetana, da religião e da herança cultural sob as regras da China", disse Tenzin Lekshay.>

"Sua voz dele e visão fazem muita falta no Tibete de hoje.">

Este artigo inclui uma seção de uma reportagem escrita por Michael Bristow para a BBC em 2020.>

