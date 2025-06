Mundo

O mistério da mensagem em uma garrafa no Mar do Norte que foi resolvido depois de quase 50 anos

A carta, que tinha um endereço na Escócia, e estava datada de 1978, foi encontrada em uma ilha na Suécia em fevereiro de 2025.

Publicado em 26 de junho de 2025 às 06:39

James Runcie, à direita, com um companheiro de tripulação a bordo do barco pesqueiro Crédito: Gavin Geddes

O mistério de uma mensagem dentro de uma garrafa lançada no Mar do Norte e encontrada em uma ilha sueca 47 anos depois foi desvendado pela BBC News Escócia.>

As amigas Ellinor Rosen Eriksson e Asa Nilsson encontraram a garrafa trazida pela maré no começo deste ano. >

O papel, molhado e já um pouco desbotado, estava difícil de ler, mas elas conseguiram decifrar o nome Addison Runcie, o ano de 1978 e um endereço na cidade de Cullen, no norte da Escócia. >

Agora, já se sabe que a mensagem fazia referência ao pescador James Addison Runcie, que esteve a bordo do barco pesqueiro Loraley e morreu em 1995. >

A carta foi escrita por um companheiro de tripulação, Gavin Geddes, que ficou surpreso ao saber que a garrafa tinha sido encontrada 47 anos depois de ele tê-la jogado ao mar. >

As mulheres que descobriram a mensagem na Suécia disseram que é "fantástico" o mistério ter sido resolvido, e a irmã de James classificou a revelação da história como "incrível".>

Asa Nilsson e uma amiga encontraram a carta dentro da garrafa no Mar do Norte, na Suécia Crédito: Ellinor Rosen Eriksson

Ellinor, de 32 anos, e Asa, de 55, encontraram a garrafa na costa oeste da Suécia, em fevereiro. >

"Eu estava explorando as ilhas Väder com a minha melhor amiga, Asa. Adoramos procurar coisas na praia, e naquele dia pegamos um barco até Torso, a ilha que fica mais ao norte do arquipélago", contou. >

No meio de um dos arbustos da ilha, Asa viu algo incomum: uma garrafa de vidro grosso saindo do solo. Ali dentro tinha um papel úmido, quase inelegível. >

Elas colocaram o papel ao sol para secar e conseguiram decifrar algumas palavras e números escritos. A data completa parecia ser "14.9.78". >

Também conseguiram ler um nome e um endereço: "Addison Runcie, Seatown, Cullen, Banffshire, Escócia".>

A mensagem completa foi se apagando ao longo do tempo Crédito: Ellinor Rosen Eriksson

Ellinor disse que elas ficaram "completamente maravilhadas" ao encontrar um "recado verdadeiro em uma garrafa" e que se empenharam em descobrir a história por trás daquilo. Publicaram sobre a carta nas redes sociais, na esperança de obter alguma informação. >

Após uma análise mais detalhada, conseguiram decifrar as letras "es" antes do nome Addison Runcie, assim como o número 115 no começo do endereço.>

A BBC News Escócia conseguiu confirmar que James Addison Runcie viveu no mesmo endereço em Seatown, na cidade de Cullen, naquela época, e que as letras "es" correspondiam ao final do nome James. A partir daí, uma investigação começou. >

Hoje, na casa, mora Jane Worby, de 78 anos. Ao saber do caso, ela disse que "era muito legal conhecer um pouco mais da história".>

"Isso mexe com a nossa imaginação", comentou sobre a mensagem na garrafa. "Dá vontade de fazer a mesma coisa". >

Já o antigo morador, James Runcie, para quem a mensagem foi destinada, morreu em 1995, aos 67 anos. Ele era conhecido no local como Peem.>

O endereço encontrado na mensagem era da casa onde James Addison Runcie morou, em Seatown, na cidade de Cullen Crédito: BBC

A história tomou um rumo inesperado quando conversamos com Gavin Geddes, um dos antigos companheiros da tripulação do barco Loraley, que havia saído do porto de Peterhaear.>

"Assim que vi a mensagem pensei: definitivamente é a minha letra", disse Gavi, hoje com 69 anos. >

Ele mora a poucos quilômetros de Cullen, em Rathven, e contou que se lembrava de ter escrito a carta — até comparou com outro texto que escreveu para ter certeza que era sua letra. >

Gavin contou que ele e outros tripulantes jogaram "várias garrafas" ao mar e que a intenção era que uma delas fosse em homenagem a James Runcie. >

"Jogamos uma para ele, e é a única que foi encontrada em 47 anos", destacou. >

"Agora, pelo menos, temos uma resposta.">

Gavin Geddes, antigo tripulante do barco Crédito: BBC

Por coincidência, no dia em que a BBC esteve em Cullen, a irmã de Runcie, Sandra Taylor, 83 anos, visitava a cidade. Ela ficou impressionada ao saber da história, e que a garrafa tinha sido encontrada na Suécia.>

"É absolutamente incrível!">

"Ficar balançando no mar por mais de 40 anos para, de repente, parar em uma praia...é inacreditável", enfatizou. >

"O nome e o endereço confirmam que era para ele, com certeza. Toda a minha família se dedicou à pesca, e para o James, não existia nada além do mar. Ele foi pescador a vida inteira.">

A irmã de James Runcie, Sandra Taylor, ficou impressionada com a história Crédito: BBC

Quando questionada sobre o que o irmão mais velho teria achado de tudo isso, ela respondeu:>

"Ele teria caído na risada, acharia difícil de acreditar. Teria servido uma bebida e dito: 'saúde'", declarou.>

Na Suécia, Ellinor e Asa ficaram muito felizes ao saber que, finalmente, o autor da mensagem foi descoberto.>

"É uma história fantástica", afirmou Ellinor. >

"Encontrar uma carta dentro de uma garrafa, de alguém tão distante, em um dia gelado de fevereiro, perto de uma ilha remota, com sua melhor amiga, é realmente mágico.">

James Runcie com membros de sua família pouco antes de sua morte, em 1995 Crédito: Glenda Douglas

Ellinor explicou que, se soubesse como a história terminaria, teria tentado preservar a garrafa também. >

"Eu mesma venho de uma família de pescadores e sou absolutamente apaixonada pelo mar. Passo meu tempo nas ilhas buscando tesouros", contou.>

"Onde moro, chamamos essa atividade de vraga, que significa sair em busca de algo perdido ou escondido, e descobrir uma história. E foi exatamente isso o que fizemos.">

E acrescentou: "Eu e Asa adoraríamos visitar Cullen algum dia, para falar sobre a garrafa, a história e conhecer essa comunidade e a praia. Estamos realmente maravilhadas com tudo isso.">

