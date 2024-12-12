O indiano que se tornou mais jovem campeão de xadrez da história

O grande mestre de xadrez Gukesh Dommaraju, da Índia, derrotou o atual campeão Ding Liren, da China Crédito: EPA

Dommaraju, de 18 anos, é quatro anos mais novo que o antigo recordista, o grande mestre russo Garry Kasparov , que tinha 22 anos quando ganhou o título em 1985.

O indiano é, há muito tempo, um astro no mundo do xadrez, tendo alcançado o status de grande mestre aos 12 anos.

Mas ele era visto como o "azarão" na rodada final do Campeonato Mundial da Federação Internacional de Xadrez (mais conhecida pela sigla em francês FIDE), realizado em Cingapura este ano.

Jogando com as pretas, Dommaraju venceu a partida depois que Ding, que estava em uma posição vantajosa, cometeu um deslize.

O erro deu a vitória ao jovem de 18 anos, que até agora estava em quinto lugar no mundo e em segundo em seu próprio país.

A competição do Campeonato Mundial de 14 jogos foi observada de perto por fãs de xadrez ao redor do mundo nas últimas duas semanas.

Os dois grandes mestres na quinta-feira, em batalha de quatro horas Crédito: EPA

A caminho do jogo final, Dommaraju e Ding tiveram oito empates e duas vitórias cada. Os jogadores recebem um ponto por vitória e meio ponto cada por empate.

Dommaraju conquistou o título na quinta-feira com uma pontuação final de 7,5 a 6,5, tornando-se apenas o 18º campeão mundial de xadrez.

O jovem vem de Chennai, cidade conhecida como a capital do xadrez da Índia por ter produzido muitos campeões nacionais.

Mas não havia jogadores de xadrez de elite em sua família — ele estava matriculado em aulas de xadrez depois da escola porque seu pai, um cirurgião, e sua mãe, uma professora de medicina, precisavam de um lugar para deixá-lo.

Seu talento foi descoberto lá por treinadores, que encorajaram a família a investir em seu treinamento. No ensino médio em 2019, ele foi coroado como grande mestre aos 12 anos e sete meses — o terceiro mais jovem da história.

O campeão já falou antes sobre como a ioga e a meditação o ajudam a lidar com as pressões de sua carreira no xadrez.

Gukesh Dommaraju diz que a ioga e a meditação o ajudam a lidar com as pressões de sua carreira no xadrez Crédito: EPA

Ele se manteve focado na quinta-feira enquanto seu oponente, o atual campeão Ding, parecia ceder à pressão.

Ding enfrentou questionamentos sobre sua forma durante todo o ano desde que ganhou o título em 2023, tornando-se o primeiro campeão mundial de xadrez da China.

Durante a maior parte do ano, ele deu uma pausa no xadrez, tendo falado sobre sua luta contra a depressão e problemas de saúde mental

Mas uma vitória estilosa na partida de abertura do campeonato no mês passado e outra vitória na rodada 12 indicaram que ele vivia um bom momento.

A partida de quinta-feira teve várias horas de jogo acirrado, com comentaristas afirmando que estava caminhando para um empate.

Mas no 55º lance, Ding cometeu um erro fatal – movendo sua torre para uma posição a ser tomada.

Reconhecendo imediatamente seu erro, ele deitou sobre a mesa.

Ding reage ao seu erro Crédito: EPA

"Ding parecia ter uma chance sem risco de lutar por uma vitória, mas em vez disso liquidou em um final de jogo de peões", escreveu o portal Chess.com em seu resumo pós-jogo.

"Deveria ter sido empate, mas Ding errou conforme a pressão aumentava."

Ele desistiu três movimentos depois. Dommaraju imediatamente começou a chorar enquanto a sala explodia em aplausos.

"Eu provavelmente fiquei tão emocionado porque eu realmente não esperava ganhar essa posição", disse ele.

Aos 18 anos, ele é apenas o segundo jogador indiano a se tornar campeão mundial de xadrez, depois do pentacampeão mundial de xadrez Viswanathan Anand, que venceu pela última vez em 2012.

"É um momento de orgulho para o xadrez, um momento de orgulho para a Índia... e para mim, um momento muito pessoal de orgulho."

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi esteve entre as primeiras figuras públicas a elogiar o campeão mundial.

"Histórico e exemplar!", ele escreveu no X (antigo Twitter). "Parabéns a Gukesh D por sua notável conquista. Este é o resultado de seu talento inigualável, trabalho duro e determinação inabalável."