O indiano que se tornou mais jovem campeão de xadrez da história

O indiano Gukesh Dommaraju se tornou o mais jovem campeão mundial de xadrez após derrotar o atual campeão Ding Liren, da China, em uma reviravolta dramática na quinta-feira (12/12).
Dommaraju, de 18 anos, é quatro anos mais novo que o antigo recordista, o grande mestre russo Garry Kasparov, que tinha 22 anos quando ganhou o título em 1985.
O indiano é, há muito tempo, um astro no mundo do xadrez, tendo alcançado o status de grande mestre aos 12 anos.
Mas ele era visto como o "azarão" na rodada final do Campeonato Mundial da Federação Internacional de Xadrez (mais conhecida pela sigla em francês FIDE), realizado em Cingapura este ano.
Jogando com as pretas, Dommaraju venceu a partida depois que Ding, que estava em uma posição vantajosa, cometeu um deslize.
O erro deu a vitória ao jovem de 18 anos, que até agora estava em quinto lugar no mundo e em segundo em seu próprio país.
A competição do Campeonato Mundial de 14 jogos foi observada de perto por fãs de xadrez ao redor do mundo nas últimas duas semanas.
A caminho do jogo final, Dommaraju e Ding tiveram oito empates e duas vitórias cada. Os jogadores recebem um ponto por vitória e meio ponto cada por empate.
Dommaraju conquistou o título na quinta-feira com uma pontuação final de 7,5 a 6,5, tornando-se apenas o 18º campeão mundial de xadrez.
O jovem vem de Chennai, cidade conhecida como a capital do xadrez da Índia por ter produzido muitos campeões nacionais.
Mas não havia jogadores de xadrez de elite em sua família — ele estava matriculado em aulas de xadrez depois da escola porque seu pai, um cirurgião, e sua mãe, uma professora de medicina, precisavam de um lugar para deixá-lo.
Seu talento foi descoberto lá por treinadores, que encorajaram a família a investir em seu treinamento. No ensino médio em 2019, ele foi coroado como grande mestre aos 12 anos e sete meses — o terceiro mais jovem da história.
O campeão já falou antes sobre como a ioga e a meditação o ajudam a lidar com as pressões de sua carreira no xadrez.
Ele se manteve focado na quinta-feira enquanto seu oponente, o atual campeão Ding, parecia ceder à pressão.
Ding enfrentou questionamentos sobre sua forma durante todo o ano desde que ganhou o título em 2023, tornando-se o primeiro campeão mundial de xadrez da China.
Durante a maior parte do ano, ele deu uma pausa no xadrez, tendo falado sobre sua luta contra a depressão e problemas de saúde mental.
Mas uma vitória estilosa na partida de abertura do campeonato no mês passado e outra vitória na rodada 12 indicaram que ele vivia um bom momento.
A partida de quinta-feira teve várias horas de jogo acirrado, com comentaristas afirmando que estava caminhando para um empate.
Mas no 55º lance, Ding cometeu um erro fatal – movendo sua torre para uma posição a ser tomada.
Reconhecendo imediatamente seu erro, ele deitou sobre a mesa.
"Ding parecia ter uma chance sem risco de lutar por uma vitória, mas em vez disso liquidou em um final de jogo de peões", escreveu o portal Chess.com em seu resumo pós-jogo.
"Deveria ter sido empate, mas Ding errou conforme a pressão aumentava."
Ele desistiu três movimentos depois. Dommaraju imediatamente começou a chorar enquanto a sala explodia em aplausos.
"Eu provavelmente fiquei tão emocionado porque eu realmente não esperava ganhar essa posição", disse ele.
Aos 18 anos, ele é apenas o segundo jogador indiano a se tornar campeão mundial de xadrez, depois do pentacampeão mundial de xadrez Viswanathan Anand, que venceu pela última vez em 2012.
"É um momento de orgulho para o xadrez, um momento de orgulho para a Índia... e para mim, um momento muito pessoal de orgulho."
O primeiro-ministro indiano Narendra Modi esteve entre as primeiras figuras públicas a elogiar o campeão mundial.
"Histórico e exemplar!", ele escreveu no X (antigo Twitter). "Parabéns a Gukesh D por sua notável conquista. Este é o resultado de seu talento inigualável, trabalho duro e determinação inabalável."
O Campeonato Mundial de Xadrez da FIDE tem um fundo de prêmios de US$ 2,5 milhões (R$ 15 milhões).
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