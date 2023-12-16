O bebê encontrado vivo em árvore após tornado nos EUA

O menino de quatro meses foi encontrado seguro depois que um tornado o levou de sua casa Crédito: CAITLYN MOORE/GOFUNDME

Um bebê de quatro meses foi encontrado vivo "pela graça de Deus", disseram seus pais depois que a criança foi sugada por um tornado no Tennessee, nos Estados Unidos

O casal disse que um forte tornado no sábado (9/12) destruiu a casa em que moravam, levando um berço com o bebê ainda dentro dele.

O garoto sobreviveu e foi de achado em uma árvore caída sob uma chuva torrencial.

O bebê, seu irmão de um ano e os pais sofreram apenas pequenos cortes e hematomas.

À medida em que o tornado se aproximava, Sydney Moore, de 22 anos, mãe dos dois filhos, disse que o telhado de sua casa foi arrancado.

"A ponta do tornado desceu e pegou o berço com o meu bebê, Lord, dentro dele", disse Moore a um portal de notícias locais. "Ele foi a primeira coisa a subir."

O namorado dela - e pai do menino - se lançou para proteger Lord no berço, mas acabou sendo levado pelo tornado também.

Princeton e Lord – que foi encontrado em uma árvore – sobreviveram a tornado no Tennessee Crédito: Arquivo pessoal

"Ele estava segurando o berço o tempo todo, e eles formaram círculos, disse ele, e então foram jogados", disse Moore.

Enquanto isso acontecia, Moore agarrou seu filho de um ano, Princeton.

"Algo em mim me disse para correr e pular em cima do meu filho", contou Moore. "Literalmente no momento em que pulei nele, as paredes desabaram."

"Eu estava realmente arrasada. Não conseguia respirar", lembrou Moore.

Depois que o tornado passou, Moore conseguiu escapar dos escombros com Princeton. Ela e o namorado imediatamente começaram a procurar por Lord.

Depois de procurarem pelo bebê sob uma chuva torrencial, eles encontraram a criança – viva – no que Moore diz "parecia um pequeno berço de árvore".

"Achei que ele estava morto”, disse Moore. "Eu tinha certeza de que ele estava morto e não iríamos encontrá-lo."

"Mas ele está aqui, e isso é pela graça de Deus."

Tornado causou destruição no Tennesse no último sábado Crédito: CAITLYN MOORE/GOFUNDME

A irmã de Moore, Caitlyn, abriu uma vaquinha online para ajudar a família, que perdeu o carro e a casa no tornado.

As crianças e Moore escaparam apenas com pequenos cortes e hematomas, mas seu namorado quebrou o braço e o ombro, diz Caitlyn Moore.

De acordo com o texto compartilhado no GoFundMe, plataforma em que a família fez a vaquinha online, Lord "parecia ter sido colocado suavemente na árvore" – como se "um anjo o guiasse com segurança até aquele local".