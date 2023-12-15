O alerta de médicos após homem ter garganta perfurada ao tentar conter espirro

Paciente teve ruptura de 2 mm na traqueia Crédito: BMJ

O paciente, que tinha por volta de 30 anos, foi levado ao hospital na Inglaterra, com fortes dores após ter fechado o nariz e a boca para não espirrar

Os exames revelaram que ele sofreu uma ruptura de 2 mm na traqueia

Médicos da Universidade de Dundee disseram que, se você fechar a boca e o nariz durante um espirro, a pressão nas vias aéreas superiores pode aumentar cerca de 20 vezes.

Isso pode causar lesões, como ruptura de tímpanos, aneurismas e até costelas quebradas.

O caso foi documentado na revista médica BMJ Case Reports.

Um rompimento repentino na garganta, conhecido clinicamente como "ruptura traqueal espontânea", é raro e pode ser potencialmente fatal.

Apenas alguns casos foram relatados, incluindo um em 2018 , quando um homem também na Inglaterra teve uma lesão ao tentar conter um espirro.

Como conter espirros sem risco de lesão

Médicos alertam que devemos não se deve conter espirros Crédito: Getty

No novo caso relatado, médicos examinaram o paciente e ouviram um estalo ao tocar seu pescoço.

O paciente não necessitou de tratamento cirúrgico e foi mantido em observação no hospital.

Teve alta e recebeu medicação analgésica e anti-histamínica. Os médicos também aconselharam evitar atividades físicas extenuantes por duas semanas.

Cinco semanas depois, um exame mostrou que a lesão havia cicatrizado.

Rasads Misirovs, principal autor do relato do caso, disse à BBC que se deve permitir que espirros escapassem , porque são o mecanismo de defesa natural do corpo para expelir substâncias irritantes das passagens nasais.

“Devemos cobrir suavemente o rosto com a mão ou com a parte interna do cotovelo para evitar que agentes como vírus, junto com saliva e muco, cheguem às pessoas ao redor.”

Ele acrescentou que existem alguns métodos que as pessoas podem usar para reprimir espirros sem fechar o nariz e a boca.

“Pessoalmente, utilizo outra técnica: pressiono o polegar no lábio superior, logo abaixo do nariz, sem bloquear as fossas nasais por alguns segundos; isso funciona para mim”, disse ele.