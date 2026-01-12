Mundo

'O Agente Secreto' ganha Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa e melhor ator de drama; veja todos os vencedores

O longa brasileiro, dirigido por Kléber Mendonça Filho, fez história e levou dois dos três prêmios a que concorria. 'Uma Batalha Após a Outra' foi o grande vitorioso da noite.

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:52

null Crédito: Reuters

O primeiro prêmio da noite veio na categoria de melhor filme em língua não inglesa. Foi a terceira vez que um filme brasileiro ganha essa premiação. As vitórias anteriores foram de Central do Brasil (1999) e Orfeu Negro (1960) - neste último caso, porém, tratava-se de uma produção ítalo-franco-brasileira.

"Estou honrado de estar nesse grupo de grandes diretores estrangeiros. Eu dedico este prêmio aos jovens diretores. Este é um momento muito importante para se fazer filmes, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Jovens americanos, façam filmes", disse Kléber Mendonça Filho ao receber o prêmio.

Wagner Moura levou o segundo prêmio do filme ao ganhar como melhor ator em filme de drama.

"É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis", disse.

"E para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira", completou em português.

Moura foi o primeiro ator brasileiro a concorrer ao Globo de Ouro na categoria de melhor ator de drama. Em 2016, Moura foi indicado a um Globo de Ouro como melhor ator em série de drama por sua interpretação em Narcos, mas perdeu o prêmio para Jon Hamm, de Mad Men.

Wagner Moura foi o primeiro brasileiro que concorreu ao Globo de Ouro na categoria de melhor ator de drama Crédito: Getty Images

Indicado também como melhor filme de drama, O Agente Secreto foi superado por Hamnet.

Favorito ao Oscar, Uma Batalha Após a Outra terminou com quatro prêmios. A produção levou o prêmio de melhor filme de comédia ou musical. Teyana Taylor ganhou o primeiro troféu da noite, como melhor atriz coadjuvante. Já Paul Thomas Anderson venceu a categoria de melhor roteiro e melhor direção.

Timothée Chalamet desbancou veteranos como Leonardo di Caprio e George Clooney e ganhou como melhor ator de filme de comédia ou musical. O ator sueco Stellan Skarsgård venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante, por Valor Sentimental.

Owen Cooper, de 16 anos, venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante em televisão por Adolescência. Seu colega Stephen Graham venceu o segundo prêmio para a série, como melhor ator de série limitada. A série ganhou o terceiro prêmio da noite sendo consagrada como melhor série limitada.

Rose Byrne, de Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, venceu a categoria Melhor Atriz - Comédia ou Musical.

Diretor do filme mais premiado da noite, Paul Thomas Anderson ganhou o prêmio de mlhor direção e melhor roteiro Crédito: Reuters

Primeira mulher a comandar sozinha a cerimônia do Globo de Ouro, a comediante e atriz Nikki Glaser retornou como apresentadora pelo segundo ano consecutivo, após uma estreia bem avaliada em 2025.

Em seu primeiro ano no comando da premiação, Glaser fez piadas sobre o próprio público de Hollywood, embora com um tom mais moderado do que o que a projetou nacionalmente em um roast de Tom Brady. No monólogo de abertura, ela definiu a cerimônia como "a maior noite do Ozempic".

O prêmio não é considerado por especialistas como um "termômetro" do Oscar, a principal premiação do cinema mundial, porque tem base de votação diferente, formada por jornalistas e críticos — enquanto o Oscar é votado por membros da indústria.

Mas uma vitória no Globo de Ouro pode alavancar a campanha de um filme ou ator rumo ao Oscar, realizado neste ano em 15 de março. As indicações sairão em 22 de janeiro.

Confira a lista completa de vencedores do Globo de Ouro 2026

Filmes

Melhor Filme - Drama

Frankenstein

Hamnet (VENCEDOR)

Foi Apenas Um Acidente

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Filme - Comédia ou Musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

Foi Apenas Um Acidente

No Other Choice

O Agente Secreto (VENCEDOR)

Valor Sentimental

Sirât

The Voice of Hind Rajab

Melhor Direção

Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)

Ryan Coogler - Pecadores

Guillermo del Toro - Frankenstein

Jafar Panahi - Foi Apenas Um Acidente

Joachim Trier - Valor Sentimental

Chloe Zhao - Hamnet

Melhor Atriz - Drama

Jessie Buckley - Hamnet (VENCEDORA)

Jennifer Lawrence - Morra, Amor

Renate Reinsve - Valor Sentimental

Julia Roberts - Depois da Caçada

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby

Melhor Ator - Drama

Joel Edgerton - Sonhos de Trem

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - Coração de Lutador: The Smashing Machine

Michael B Jordan - Pecadores

Wagner Moura - O Agente Secreto (VENCEDOR)

Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt - Coração de Lutador: The Smashing Machine

Elle Fanning - Valor Sentimental

Ariana Grande - Wicked: Parte 2

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental

Amy Madigan - A Hora do Mal

Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra (VENCEDORA)

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio Del Toro - Uma Batalha Após a Outra

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra

Adam Sandler - Jay Kelly

Stellan Skarsgård - Valor Sentimental (VENCEDOR)

Melhor Roteiro

Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra (VENCEDOR)

Ronald Bronstein, Josh Safdie - Marty Supreme

Ryan Coogler - Pecadores

Jafar Panahi - Foi Apenas Um Acidente

Eskil Vogt, Joachim Trier - Valor Sentimental

Chloé Zhao, Maggie O'Farrell - Hamnet

Melhor Atriz - Comédia ou Musical

Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria (VENCEDORA)

Cynthia Erivo - Wicked: Parte 2

Kate Hudson - Song Sung Blue: Um Sonho a Dois

Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra

Amanda Seyfried - O Testamento de Ann Lee

Emma Stone - Bugonia

Melhor Ator - Comédia ou Musical

Timothée Chalamet - Marty Supreme (VENCEDOR)

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-Hun - No Other Choice

Jesse Plemons - Bugonia

Melhor Filme de Animação

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

Guerreiras do K-pop (VENCEDOR)

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Maior Evento Cinematográfico do Ano

Avatar: Fogo e Cinzas

F1

Guerreiros do K-pop

Missão: Impossível - O Acerto Final

Pecadores (VENCEDOR)

A Hora do Mal

Wicked: Parte 2

Zootopia 2

Melhor Canção Original

Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen - Avatar: Fogo e Cinzas; Dream as One

Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick - Guerreiras do K-pop; Golden (VENCEDORA)

Raphael Saadiq, Ludwig Göransson - Pecadores; I Lied to You

Stephen Schwartz - Wicked: Parte 2; No Place Like Home

Stephen Schwartz - Wicked: Parte 2; The Girl in the Bubble

Nick Cave, Bryce Dessner - Sonhos de Trem; Train Dreams

Melhor Trilha Sonora

Alexandre Desplat - Frankenstein

Ludwig Göransson - Pecadores (VENCEDOR)

Jonny Greenwood - Uma Batalha Após a Outra

Kanding Ray - Sirāt

Max Richter - Hamnet

Hans Zimmer - F1

Televisão

A série Crédito: Getty Images

Melhor Série - Drama

A Diplomata

The Pitt (VENCEDOR)

Pluribus

Ruptura

Slow Horses

The White Lotus

Melhor Série - Comédia

Abbott Elementary

O Urso

Hacks

Ninguém Quer

Only Murders in the Building

O Estúdio (VENCEDORA)

Melhor Ator - Drama

Sterling K Brown - Paradise

Diego Luna - Andor

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Adam Scott - Ruptura

Noah Wyle - The Pitt (VENCEDOR)

Melhor Atriz - Comédia ou Musical

Kristen Bell - Ninguém Quer

Ayo Edebiri - O Urso

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Wandinha

Jean Smart - Hacks (VENCEDORA)

Melhor Atriz Coadjuvante

Carrie Coon - The White Lotus

Erin Doherty - Adolescência (VENCEDORA)

Hannah Einbinder - Hacks

Catherine O'Hara - O Estúdio

Parker Posey - The White Lotus

Aimee-Lou Wood - The White Lotus

Melhor Ator Coadjuvante

Owen Cooper - Adolescência (VENCEDOR)

Billy Crudup - The Morning Show

Walton Goggins - The White Lotus

Jason Isaacs - The White Lotus

Tramell Tillman - Ruptura

Ashley Walters - Adolescência

Melhor Ator - Comédia ou Musical

Adam Brody - Ninguém Quer

Steve Martin - Only Murders in the Building

Glen Powell - Chad Powers

Seth Rogen - O Estúdio (VENCEDOR)

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - O Urso

Melhor Ator - Série Limitada

Jacob Elordi - O Caminho Estreito para os Confins do Norte

Paul Giamatti - Black Mirror

Stephen Graham - Adolescência (VENCEDOR)

Charlie Hunnam - Monster: A História de Ed Gein

Jude Law - Black Rabbit

Matthew Rhys - O Monstro em Mim

Melhor Atriz - Série Limitada

Claire Danes - O Monstro em Mim

Rashida Jones - Black Mirror

Amanda Seyfried - Long Bright River

Sarah Snook - All Her Fault

Michelle Williams - Morrendo por Sexo (VENCEDORA)

Robin Wright - A Namorada Ideal

Melhor Atriz - Drama

Kathy Bates - Matlock

Britt Lower - Ruptura

Helen Mirren - Terra da Máfia

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - A Diplomata

Rhea Seehorn - Pluribus (VENCEDORA)

Melhor Filme para TV ou Série Limitada

Adolescência (VENCEDORA)

All Her Fault

O Monstro em Mim

Black Mirror

Morrendo por Sexo

The Girlfriend

Melhor Comediante

Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart - Acting My Age

Kumail Nanjiani - Night Thoughts

Ricky Gervais - Mortality (VENCEDOR)

Sarah Silverman - Sarah Silverman: PostMortem

Melhor podcast

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler (VENCEDOR)

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First

