Home
>
Mundo
>
'O Agente Secreto' é 1º filme brasileiro a ganhar 2 prêmios no Globo de Ouro

'O Agente Secreto' é 1º filme brasileiro a ganhar 2 prêmios no Globo de Ouro

Produção de Kléber Mendonça Filho e estrelada por Wagner Moura venceu como melhor filme de língua não inglesa e melhor ator em filme de drama.

Rute Pina

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:52

Imagem BBC Brasil
'O Agente Secreto' fez história no Globo de Ouro 2026 Crédito: Divulgação

O filme O Agente Secretofez história no Globo de Ouro ao sair da cerimônia com dois prêmios neste domingo (11/1).

Recomendado para você

Nove anos após o desaparecimento do marido, Susanna Liew conquistou uma vitória judicial histórica em um dos casos mais enigmáticos da Malásia

A confissão que chocou país em caso misterioso de sequestro de pastor

'Hamnet: A Vida Antes de Hamlet' é a história de Agnes, esposa do dramaturgo inglês, sobre quem se sabe muito pouco até hoje. Filme desbancou 'O Agente Secreto' na categoria Melhor Filme de Drama do Globo de Ouro 2026

'Hamnet' e o mistério de 400 anos sobre a esposa (e o filho) de Shakespeare

Filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura chega à premiação americana já tendo 54 troféus em 35 premiações no currículo.

Como se comparam as campanhas de 'O Agente Secreto' e 'Ainda Estou Aqui' nas premiações internacionais

O longa de Kleber Mendonça Filho venceu na categoria melhor filme de língua não inglesa.

Esta foi a terceira vez que um filme brasileiro ganha essa premiação. As vitórias anteriores foram de Orfeu Negro (1960) e Central do Brasil (1999).

O filme também venceu com o prêmio de melhor ator em filme de Drama para Wagner Moura.

Na terceira indicação, perdeu como melhor filme de drama para Hamnet.

Esta é a primeira vez que um filme banheiro ganha dois prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro.

Imagem BBC Brasil
O Agente Secreto chegou ao Globo de Ouro já tendo 54 troféus em 35 premiações no currículo. Crédito: DIVULGAÇÃO/VITRINE FILMES

Em 2025, a brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui.

O filme de Walter Salles também concorreu como melhor filme em língua não inglesa, mas perdeu o prêmio para Emilia Pérez.

Em 1999, Central do Brasil foi como melhor filme em língua não-inglesa e melhor atriz em filme de drama com Fernanda Montenegro, mas levou somente o primeiro prêmio.

O triunfo deste domingo se soma a uma série de conquistas de O Agente Secreto.

Até agora, o longa-metragem já levou 56 troféus em 36 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França.

Com isso, o filme chegou à premiação americana com uma campanha numericamente mais robusta do que a de Ainda Estou Aqui no ano passado.

Imagem BBC Brasil
O Agente Secreto ganhou duas premiações na última edição do Festival de Cannes Crédito: Reuters

Em 4 de janeiro de 2025, véspera do Globo de Ouro, o filme de Walter Salles havia vencido 17 prêmios em 12 festivais e premiações, no Brasil e no exterior.

O desempenho quantitativo ajuda a entender uma parte da força da campanha atual. Ainda Estou Aqui ganhou fôlego após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. O filme encerrou a temporada com 70 prêmios em 42 festivais, incluindo o Oscar de melhor filme estrangeiro.

O Agente Secreto tentará repetir o feito. Em dezembro de 2025, o filme entrou na lista de títulos pré-selecionados para o Oscar 2026.

A lista final de candidatos será anunciada em 22 de janeiro, e a cerimônia de premiação do Oscar ocorrerá em 15 de março.

A disputa do Brasil pelo Globo de Ouro ocorre em um contexto no qual a diversidade tem sido uma questão importante em Hollywood.

Diversas premiações (incluindo o Globo de Ouro) expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, escreveu Steven McIntosh repórter de Entretenimento da BBC News.

Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de melhor filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais