'O Agente Secreto' acumula 56 troféus em 36 premiações: veja a lista completa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:52
O filme O Agente Secreto ganhou neste domingo (11/1) o Globo de Ouro 2026 na categoria melhor filme de língua não inglesa.
O longa-metragem de Kleber Mendonça Filho também ganhou em melhor ator de drama para Wagner Moura, mas perdeu o prêmio de melhor filme de drama, que foi para Hamnet.
Com isso, o filme contabiliza 56 troféus em 36 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França.
Confira todos os prêmios que O Agente Secreto ganhou até agora:
Festival de Cannes
Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)
Melhor Ator (Wagner Moura)
Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema)
Prêmio "Art et Essai", concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai)
Festival de Cine de Lima - PUCP
Melhor Filme - Prêmio do Júri Oficial
Melhor Filme - Prêmio da Crítica Internacional
Menção Honrosa - APRECI
Festival de Biarritz
Abrazo de Honor (Kleber Mendonça Filho)
Festival de Cinema de Zurique
Golden Eye (Wagner Moura)
Festival de Cinema de Colônia
The Hollywood Reporter Award (Kleber Mendonça Filho)
Festival de Cinema de Hamburgo
Prêmio de Cinema de Arte (Port au Prince Pictures, distribuidora alemã)
Festival de Cinema de Middleburg
International Spotlight Award (Kleber Mendonça Filho)
Festival Internacional de Cinema de Pingyao
Prêmio do Júri Popular para Melhor Filme
Critics Choice Celebration of Latino Cinema & Television
Director Award (Kleber Mendonça Filho)
Festival Internacional de Cinema de Morelia
Medalha da Cinemateca da Unam (Kleber Mendonça Filho)
Festival de Cinema de Chicago
Hugo de Prata de Melhor Performance Masculina (Wagner Moura)
Festival de Cinema de Virgínia
Direção de Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC)
Festival Internacional de Cine de Gáldar
Melhor Longa-Metragem
Newport Beach Film Festival
Melhor Ator (Wagner Moura)
Festival Internacional de Cinema de Estocolmo
Melhor Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC)
Key West Film Festival
Prêmio da Crítica
Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga
Melhor Longa-Metragem
Círculo de Críticos de Santiago
Melhor Roteiro
New York Film Critics Circle Awards
Melhor Filme Internacional
Melhor Ator (Wagner Moura)
IndieWire Honors
Prêmio de Atuação (Wagner Moura)
Los Angeles Film Critics Association Awards
Melhor Filme Internacional
Melhor Ator (Wagner Moura, segundo lugar)
Melhor Filme (segundo lugar)
Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano (Havana)
Melhor Direção
Melhor Roteiro
Melhor Direção de Arte
Melhor Montagem
Música Original
Prêmio F5
Filme do Ano
Atuação do Ano em Filme (Wagner Moura)
Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte)
Melhor Filme de Ficção
Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)
Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho)
Melhor Ator (Wagner Moura)
Melhor Atriz (Alice Carvalho)
Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ)
Melhor Filme de 2025
Austin Film Critics Awards
Melhor Filme Internacional
London Film Critics' Circle 2026
Melhor Ator (Wagner Moura)
Melhor Filme em Língua Estrangeira
Satellite Awards 2026
Melhor Ator (Wagner Moura)
Melhor Filme Internacional
National Society of Film Critics Awards 2025
Melhor Filme em Língua Não Inglesa
National Board of Review
Top 5 Filmes Internacionais
Atlanta Film Critics Circle 2025 Awards
Top 10 Filmes de 2025
Boston Online Film Critics Association
Melhor Ator (Wagner Moura)
Critics Choice Awards
Melhor Filme Internacional
Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara
Virtuoso Award (Wagner Moura) 2026
The Golden Beast
Carminha (Gata que dá vida a Liza e Elis)
Globo de Ouro
Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama (Wagner Moura)
