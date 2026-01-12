Mundo

'O Agente Secreto' acumula 56 troféus em 36 premiações: veja a lista completa

Com 2 Globos de Ouro, filme de Kleber Mendonça e estrelado por Wagner Moura já acumula 56 prêmio na temporada que começou com vitória em Cannes. Veja a lista completa.

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:52

O Agente Secreto chegou ao Globo de Ouro já tendo 54 troféus em 35 premiações no currículo. Crédito: DIVULGAÇÃO/VITRINE FILMES

O filme O Agente Secreto ganhou neste domingo (11/1) o Globo de Ouro 2026 na categoria melhor filme de língua não inglesa.

O longa-metragem de Kleber Mendonça Filho também ganhou em melhor ator de drama para Wagner Moura, mas perdeu o prêmio de melhor filme de drama, que foi para Hamnet.

Com isso, o filme contabiliza 56 troféus em 36 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França.

Confira todos os prêmios que O Agente Secreto ganhou até agora:

O Agente Secreto ganhou duas premiações na última edição do Festival de Cannes Crédito: Reuters

Festival de Cannes

Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)

Melhor Ator (Wagner Moura)

Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema)

Prêmio "Art et Essai", concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai)

Festival de Cine de Lima - PUCP

Melhor Filme - Prêmio do Júri Oficial

Melhor Filme - Prêmio da Crítica Internacional

Menção Honrosa - APRECI

Festival de Biarritz

Abrazo de Honor (Kleber Mendonça Filho)

Festival de Cinema de Zurique

Golden Eye (Wagner Moura)

Festival de Cinema de Colônia

The Hollywood Reporter Award (Kleber Mendonça Filho)

Festival de Cinema de Hamburgo

Prêmio de Cinema de Arte (Port au Prince Pictures, distribuidora alemã)

Festival de Cinema de Middleburg

International Spotlight Award (Kleber Mendonça Filho)

Festival Internacional de Cinema de Pingyao

Prêmio do Júri Popular para Melhor Filme

Critics Choice Celebration of Latino Cinema & Television

Director Award (Kleber Mendonça Filho)

Festival Internacional de Cinema de Morelia

Medalha da Cinemateca da Unam (Kleber Mendonça Filho)

Festival de Cinema de Chicago

Hugo de Prata de Melhor Performance Masculina (Wagner Moura)

Festival de Cinema de Virgínia

Direção de Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC)

Festival Internacional de Cine de Gáldar

Melhor Longa-Metragem

Newport Beach Film Festival

Melhor Ator (Wagner Moura)

Festival Internacional de Cinema de Estocolmo

Melhor Fotografia (Evgenia Alexandrova, AFC)

Key West Film Festival

Prêmio da Crítica

Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga

Melhor Longa-Metragem

Círculo de Críticos de Santiago

Melhor Roteiro

New York Film Critics Circle Awards

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator (Wagner Moura)

IndieWire Honors

Prêmio de Atuação (Wagner Moura)

Los Angeles Film Critics Association Awards

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator (Wagner Moura, segundo lugar)

Melhor Filme (segundo lugar)

Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano (Havana)

Melhor Direção

Melhor Roteiro

Melhor Direção de Arte

Melhor Montagem

Música Original

Prêmio F5

Filme do Ano

Atuação do Ano em Filme (Wagner Moura)

Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte)

Melhor Filme de Ficção

Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho)

Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho)

Melhor Ator (Wagner Moura)

Melhor Atriz (Alice Carvalho)

Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ)

Melhor Filme de 2025

Austin Film Critics Awards

Melhor Filme Internacional

London Film Critics' Circle 2026

Melhor Ator (Wagner Moura)

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Satellite Awards 2026

Melhor Ator (Wagner Moura)

Melhor Filme Internacional

National Society of Film Critics Awards 2025

Melhor Filme em Língua Não Inglesa

National Board of Review

Top 5 Filmes Internacionais

Atlanta Film Critics Circle 2025 Awards

Top 10 Filmes de 2025

Boston Online Film Critics Association

Melhor Ator (Wagner Moura)

Critics Choice Awards

Melhor Filme Internacional

Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara

Virtuoso Award (Wagner Moura) 2026

The Golden Beast

Carminha (Gata que dá vida a Liza e Elis)

Globo de Ouro

Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama (Wagner Moura)

