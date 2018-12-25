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Tragédia

Número de vítimas fatais após tsunami sobe para 429 na Indonésia

As pessoas que vivem ao longo do Estreito de Sunda, que separa as ilhas de Java e Sumatra, foram novamente alertadas para ficar longe do litoral

Publicado em 25 de Dezembro de 2018 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2018 às 15:33
Autoridades da Indonésia atualizaram o número de vítimas fatais de um tsunami que atingiu o país para 429, e alertaram que mais corpos devem ser encontrados à medida que equipes de emergência entram em novas áreas que foram isoladas após quedas de pontes e estradas.
> Fotojornalismo: tsunami mata centenas de pessoas na Indonésia
"Há seis aldeias nas quais ainda não conseguimos entrar porque as estradas e as pontes estão muito danificadas", disse Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da agência de combate a desastres do país, em entrevista coletiva. "A estrada já estava em más condições antes do tsunami."
> Vídeo mostra momento em que tsunami atinge show na Indonésia
As pessoas que vivem ao longo do Estreito de Sunda, que separa as ilhas de Java e Sumatra, foram novamente alertadas para ficar longe do litoral, com medo de outra explosão pelo vulcão Anak Krakatau, que entrou em erupção no sábado à noite e causou o colapso de uma ladeira submarina a energia de um pequeno terremoto, enviando grandes ondas mortais para as costas.
> Itamaraty não recebeu notícias de brasileiros vítimas de tsunami
Nugroho não sabia quantas pessoas residiam nas áreas inacessíveis, mas disse que a maioria dos mortos encontrados até agora eram visitantes chegando no início de um feriado. Autoridades estão em alerta para uma erupção a qualquer momento do Anak Krakatau, ou "Criança de Krakatau".

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