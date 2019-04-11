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Idai

Número de mortos por ciclone chega 946 na África

Na terça-feira, o Zimbábue atualizou seu balanço para 344, enquanto Moçambique disse que as mortes registradas foram 602

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 09:39

Publicado em 

11 abr 2019 às 09:39
Ciclone atinge a África e deixa mortos em Moçambique Crédito: Facebook
O número de mortes provocadas pelo ciclone Idai, que devastou Moçambique e Zimbábue em 14 de março, está próximo de mil, segundo os últimos números divulgados pelos governos dos dois países.
Na terça-feira, o Zimbábue atualizou seu balanço para 344, enquanto Moçambique disse que as mortes registradas foram 602, elevando o total para 946. Mais de dois milhões de pessoas - 1,85 milhão delas em Moçambique - foram afetadas pelo ciclone Idai. (Com agências internacionais)
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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