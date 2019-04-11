Número de mortos por ciclone chega 946 na África

O número de mortes provocadas pelo ciclone Idai, que devastouem 14 de março, está próximo de mil, segundo os últimos números divulgados pelos governos dos dois países.

Na terça-feira, o Zimbábue atualizou seu balanço para 344, enquanto Moçambique disse que as mortes registradas foram 602, elevando o total para 946. Mais de dois milhões de pessoas - 1,85 milhão delas em Moçambique - foram afetadas pelo ciclone Idai. (Com agências internacionais)