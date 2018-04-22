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ATAQUE

Número de mortos em atentado em Cabul sobe para 48

Wahid Majro, porta-voz do Ministério Público da Saúde, disse que outras 54 pessoas ficaram feridas no ataque de doming

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 16:00
Movimentação no entorno do centro de recenseamento eleitoral, depois de um atentado suicida em Cabul, no Afeganistão, neste domingo (22) Crédito: RAHMAT GUL/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O número de mortos em função do ataque de um homem-bomba no centro de registro de eleitores, na capital afegã, neste domingo, aumentou para um mínimo de 48, enquanto outras 112 pessoas ficaram feridas, disse uma porta-voz do Ministério da Saúde Pública. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico.
Wahid Majro, porta-voz do Ministério Público da Saúde, disse que outras 54 pessoas ficaram feridas no ataque de domingo. O general Daud Amin, chefe de polícia de Cabul, disse que o suicida atacou civis que estavam reunidos para receber cartões de identificação nacionais.

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