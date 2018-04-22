Número de mortos em atentado em Cabul sobe para 48

Movimentação no entorno do centro de recenseamento eleitoral, depois de um atentado suicida em Cabul, no Afeganistão, neste domingo (22)

O número de mortos em função do ataque de um homem-bomba no centro de registro de eleitores, na capital afegã, neste domingo, aumentou para um mínimo de 48, enquanto outras 112 pessoas ficaram feridas, disse uma porta-voz do Ministério da Saúde Pública. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico.