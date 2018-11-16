Número de desaparecidos em incêndios da Califórnia sobe de 300 para 631

O número de desaparecidos no incêndio que devasta o norte da Califórnia , nos Estados Unidos, mais que dobrou nesta quinta-feira e chegou a 631. A atualização do dado ocorreu depois que investigadores revisaram as ligações de emergência realizadas desde que o incêndio conhecido como "Camp Fire" começou, em 8 de novembro.

"Quero que entendam que o caos com o qual lidamos foi extraordinário quando o fogo começou", afirmou o xerife do condado de Butte, Kory Honea, ao tentar justificar a revisão do balanço de desaparecidos.

Até o momento, o maior incêndio (em área afetada) da história da Califórnia era o Thomas, que em dezembro de 2017 destruiu 1.140 km², quase a área de Los Angeles (1.300 km²) Crédito: Noah Berger / AP

O número de mortos no "Camp Fire", o incêndio florestal mais letal da história do estado na costa oeste dos Estados Unidos, subiu para 63. As autoridades encontraram mais sete corpos na quinta-feira.

Três pessoas morreram no sul da Califórnia em outro incêndio, batizado como "Woolsey Fire", que devastou a área de Malibu e destruiu centenas de casas, inclusive de várias celebridades, como a cantora Miley Cyrus e o ator Gerard Butler.

Os socorristas continuam a buscar vítimas do "Camp Fire", incêndio que destruiu 56 mil hectares ao norte da capital do estado, Sacramento.

Materiais para fazer análises genéticas ultrarrápidas são aguardados. "Todos que acharem que um membro de sua família morreu podem deixar uma amostra de DNA", disse o xerife.

As tarefas de busca se concentram na localidade de Paradise, de 26 mil habitantes, castigada pelas chamas. Centenas de quilômetros ao sul, perto de Los Angeles, o "Woolsey Fire" já queimou quase 40 mil hectares e deixou ao menos três mortos.