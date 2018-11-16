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Destruição

Número de desaparecidos em incêndios da Califórnia sobe de 300 para 631

Investigadores revisaram ligações de emergência; ao menos 63 morreram e mais de 50 mil permanecem fora de casa

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2018 às 11:34
O número de desaparecidos no incêndio que devasta o norte da Califórnia, nos Estados Unidos, mais que dobrou nesta quinta-feira e chegou a 631. A atualização do dado ocorreu depois que investigadores revisaram as ligações de emergência realizadas desde que o incêndio conhecido como "Camp Fire" começou, em 8 de novembro.
"Quero que entendam que o caos com o qual lidamos foi extraordinário quando o fogo começou", afirmou o xerife do condado de Butte, Kory Honea, ao tentar justificar a revisão do balanço de desaparecidos.
Até o momento, o maior incêndio (em área afetada) da história da Califórnia era o Thomas, que em dezembro de 2017 destruiu 1.140 km², quase a área de Los Angeles (1.300 km²) Crédito: Noah Berger / AP
O número de mortos no "Camp Fire", o incêndio florestal mais letal da história do estado na costa oeste dos Estados Unidos, subiu para 63. As autoridades encontraram mais sete corpos na quinta-feira.
Três pessoas morreram no sul da Califórnia em outro incêndio, batizado como "Woolsey Fire", que devastou a área de Malibu e destruiu centenas de casas, inclusive de várias celebridades, como a cantora Miley Cyrus e o ator Gerard Butler.
Os socorristas continuam a buscar vítimas do "Camp Fire", incêndio que destruiu 56 mil hectares ao norte da capital do estado, Sacramento.
Materiais para fazer análises genéticas ultrarrápidas são aguardados. "Todos que acharem que um membro de sua família morreu podem deixar uma amostra de DNA", disse o xerife.
As tarefas de busca se concentram na localidade de Paradise, de 26 mil habitantes, castigada pelas chamas. Centenas de quilômetros ao sul, perto de Los Angeles, o "Woolsey Fire" já queimou quase 40 mil hectares e deixou ao menos três mortos.
"Estamos no meio de um desastre", disse o governador da Califórnia, o democrata Jerry Brown. Mais de 50 mil pessoas permanecem fora de suas casas em função da ordem de esvaziamento da região. Elas não poderão voltar para casa por várias semanas.

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