Nova Zelândia legaliza uso medicinal da maconha

Crédito: Reprodução/Pixabay

O parlamento da Nova Zelândia aprovou nesta terça-feira (11), uma lei que autoriza o uso medicinal da maconha. De acordo com a nova regra, o acesso será condicionado a pacientes com dores crônicas com receitas médicas.

O texto, uma emenda à Lei de Abuso de Drogas, elimina a definição do cannabidiol como droga controlada e a converte em um medicamento fornecido sob prescrição. Com isso, as empresas de maconha medicinal poderão produzir seus produtos tanto para o mercado local como para exportação.

A regulação, normas para licenças e os critérios de qualidade dentro de um ano a partir da entrada da lei em vigor, explicou o ministro da Saúde neozelandês, David Clark.

Com a aprovação da nova legislação, a Nova Zelândia se tornou o segundo lugar na Oceania a legalizar o uso medicinal da maconha. Em 2016, o Estado de Victoria, na Austrália, liberou a utilização.