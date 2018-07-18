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Nos EUA, mulher sofre acidente durante número de acrobacia na TV

A acrobata e o marido finalizaram a desastrosa apresentação com um beijo de 'vida que segue'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 19:41

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 19:41

Acrobata cai durante número de trapézio em TV Crédito: Reprodução | AmericaENTITY_apos_ENTITYs Got Talent
Um casal identificado como Mary e Tyce se acidentou durante um programa famoso da TV americana, o "America's Got Talent". Eles se apresentavam em um trapézio quando aconteceu um acidente diante das câmeras.
Depois de impressionarem os jurados na fase das audições, Mary e Tyce perderam o controle e a ginasta acabou se desequilibrando durante a acrobacia em uma barra suspensa.
O marido, que estava vendado, deveria segurá-la pelas mãos, mas ela acabou escorregando e despencou de uma altura considerável. Para deixar o cenário ainda mais dramático, havia fogo no chão.
Por sorte, Mary conseguiu se levantar, sem ferimento grave. E só então Simon Cowell, Mel B e Heidi Klum respiraram aliviados. A acrobata e o marido finalizaram a desastrosa apresentação com um beijo de "vida que segue".
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