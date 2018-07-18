Nos EUA, mulher sofre acidente durante número de acrobacia na TV

Acrobata cai durante número de trapézio em TV Crédito: Reprodução | AmericaENTITY_apos_ENTITYs Got Talent

Um casal identificado como Mary e Tyce se acidentou durante um programa famoso da TV americana, o "America's Got Talent". Eles se apresentavam em um trapézio quando aconteceu um acidente diante das câmeras.

Depois de impressionarem os jurados na fase das audições, Mary e Tyce perderam o controle e a ginasta acabou se desequilibrando durante a acrobacia em uma barra suspensa.

O marido, que estava vendado, deveria segurá-la pelas mãos, mas ela acabou escorregando e despencou de uma altura considerável. Para deixar o cenário ainda mais dramático, havia fogo no chão.

Por sorte, Mary conseguiu se levantar, sem ferimento grave. E só então Simon Cowell, Mel B e Heidi Klum respiraram aliviados. A acrobata e o marido finalizaram a desastrosa apresentação com um beijo de "vida que segue".