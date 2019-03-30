No Marrocos, Papa diz que barreiras físicas não resolvem a imigração

O Papa Francisco elogiou o Marrocos como um modelo religioso e de boas-vindas a imigrantes durante sua viagem ao país, alertando que barreiras físicas, como muros, e o medo não impedem as pessoas de exercerem seu legítimo direito de buscar uma vida melhor em outro lugar.

Em encontro com o rei Mohamed VI, Francisco disse que esperava que o Marrocos continuasse sendo um modelo de humanidade, de acolhimento e proteção aos imigrantes.

"A questão da migração nunca será resolvida aumentando as barreiras, fomentando

medo dos outros ou negar assistência àqueles que legitimamente aspiram a uma vida melhor para si e para suas famílias", disse Francisco.