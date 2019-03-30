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Em busca de vida melhor

No Marrocos, Papa diz que barreiras físicas não resolvem a imigração

Em encontro com o rei Mohamed VI, Francisco disse que esperava que o Marrocos continuasse sendo um modelo de humanidade

Publicado em 30 de Março de 2019 às 18:58

Publicado em 

30 mar 2019 às 18:58
O Papa Francisco elogiou o Marrocos como um modelo religioso e de boas-vindas a imigrantes durante sua viagem ao país, alertando que barreiras físicas, como muros, e o medo não impedem as pessoas de exercerem seu legítimo direito de buscar uma vida melhor em outro lugar.
Em encontro com o rei Mohamed VI, Francisco disse que esperava que o Marrocos continuasse sendo um modelo de humanidade, de acolhimento e proteção aos imigrantes.
"A questão da migração nunca será resolvida aumentando as barreiras, fomentando
medo dos outros ou negar assistência àqueles que legitimamente aspiram a uma vida melhor para si e para suas famílias", disse Francisco.
Segundo o papa, "a grave crise de imigração atualmente representa uma convocação urgente para ações concretas destinadas a eliminar as causas que obrigam muitas pessoas a deixar seu país e família, muitas vezes apenas para se encontrarem marginalizados e rejeitados", disse ele. Fonte: Associated Press

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