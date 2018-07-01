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Saúde

No Irã, 230 pessoas são envenenadas com água poluída

Segundo uma agência de notícias do Irã, a água poluída surgiu depois de uma interrupção de 20 horas

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 11:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2018 às 11:05
A agência de notícias do Irã, Fars, informou que 230 pessoas foram envenenadas por beber água poluída na região sudoeste do país. A reportagem citou Shahrokh Refaei, chefe da gestão de crises no Condado de Ramhormoz, na província de Khuzestan, dizendo que a água poluída surgiu depois de uma interrupção de água de 20 horas.
Refaei diz que a água não foi tratada com cloro, causando envenenamento.
As pessoas da província do Khuzistão, rica em petróleo do país, protestaram contra a escassez de água desde a sexta-feira. As manifestações inicialmente eram pacíficas, com manifestantes cantando em árabe e farsi.
Mas, no final do sábado e no domingo cedo, os manifestantes começaram a atirar pedras, confrontando forças de segurança na cidade de Khorramshahr. Funcionários dizem que um pessoa foi ferida.

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