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Netanyahu diz que cessar-fogo entre Israel e Hezbollah foi acordado

Acordo entre israelenses e o grupo libanês deve pôr fim aos bombardeiros no Líbano

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 16:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 nov 2024 às 16:44
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira (26/11) que seu gabinete de segurança aprovará um acordo de cessar-fogo para acabar com os combates com o grupo Hezbollah no Líbano.
Pelo acordo, segundo Netanyahu, qualquer tentativa de o Hezbollah se rearmar seria uma violação do trato, e que Israel "responderá severamente" caso isso aconteça.
O líder israelense disse que alguns aliados o alertaram de que o cessar-fogo significa que Israel não poderá voltar a entrar no Líbano, caso necessário.
Netanyahu termina dizendo: "um acordo pode ser cumprido e nós o cumpriremos".
Em seu discurso, Netanyahu disse ainda que o Hezbollah não é mais o mesmo no Líbano, acrescentando que o exército de Israel matou seus comandantes.
Israel também destruiu a infraestrutura do Hezbollah e "atingiu grandes alvos", acrescentou o primeiro-ministro.
Após o anúncio, o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, pediu à comunidade internacional que "aja rapidamente" e "implemente um cessar-fogo imediato".
Mikati acrescentou que o povo de Beirute "suportou muito hoje, assim como sempre tem carregado o maior fardo por todo o Líbano".

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